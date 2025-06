Home Tech Windows 11 – ustalono nowy standard punktu przywracania systemu

Punkt przywracania systemu to wygodna funkcja, która pozwala cofnąć system do stanu, przed którym nie było z nim problemu. Od wersji Windows 11 24H2 obowiązywać będzie nowy “termin przydatności” – po jego przekroczeniu punkt zostanie skasowany. Jaki to czas?