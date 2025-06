Testowe wydania Windows 11 pokazują pozytywne zmiany

Ostatnio Windows 11 nie ma szczęścia, a kolejne łatki i aktualizacje psują jego działanie. Pozostaje mieć nadzieję, że najnowsze rozwiązania, które otrzymujemy w edycjach testowych, zostaną wdrożone bez kłopotów, ponieważ są bardzo praktyczne. A co się zmienia?

Zmiany, które nadchodzą w Windows 11

Zacznę najpierw od edycji Canary, która zawiera funkcje eksperymentalne. Kompilacja 27881 wprowadza ulepszenia związane z pisaniem głosowym, podsumowaniem mowy w Narratorze, zmianami w menu kontekstowym, kilkoma drobnymi ulepszeniami paska zadań i wieloma innymi usprawnieniami. Wprowadzono nowy przełącznik, który pozwala wyłączyć lub włączyć filtrowanie przekleństw. Jeśli ktoś chce, może używać brzydkich wyrazów.

Narrator otrzymał nową funkcję “Podsumowanie mowy”, która umożliwia dostęp do transkrypcji wszystkiego, co powiedział. W transkrypcji znajdziesz ostatnie 500 ciągów wypowiedzianej treści, a więc sporo. W razie potrzeby możesz wyeksportować transkrypcję, naciskając klawisz Narratora + Ctrl + X. Treść zostania skopiowana do schowka.





Inne zmiany w kompilacji 27881 obejmują odnowione certyfikaty bezpieczeństwa, nową ikonę stanu na pasku zadań – alarmuje, że są aplikacje wymagające uwagi – przeprojektowane menu podręczne ułatwień dostępu z kategoriami funkcji, wbudowany edytor obrazów dla interfejsu użytkownika udostępniania oraz możliwość udostępniania plików bezpośrednio aplikacjom obsługującym udostępnianie w systemie Windows.

W wydaniu Release Preview Windows 11(edycja 26100.4482) wprowadzone zostają poprawki, w tym wydajność Eksploratora plików w przypadku wyodrębniania archiwów zwłaszcza w przypadku kopiowania i wklejania dużej liczby plików z dużych archiwów 7z lub .rar. Użytkownicy mogą również spodziewać się również szybszego wyszukiwania. Ponadto usprawniono mechanizmy odpowiedzialne za wykorzystanie przestrzeni na pasku zadań, dzięki czemu rozmiary ikon będą dostosowywane tak, aby zmieściło się więcej aplikacji bez problemów z przejrzystością.

Pozostaje mieć nadzieję, że gdy wymienione tu nowości zostaną zaimplementowane do systemu, odbędzie się to w sposób bezbolesny.