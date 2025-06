Wiking na prąd. Największy na świecie prom elektryczny wyrusza w rejs ku przyszłości

Viking Line – jeden z liderów europejskiej żeglugi promowej – zaprezentował koncepcję statku, który ma wyznaczyć nowe standardy w transporcie morskim. Helios, bo tak nazywa się powstający właśnie prom, będzie największą na świecie jednostką pasażersko-samochodową z napędem w pełni elektrycznym. Ma mierzyć aż 195 metrów długości i 30 metrów szerokości, przewozić 2000 pasażerów oraz 650 pojazdów, a także znaczące ilości ładunku.

Czytaj też: Statek atomowy nowej generacji. Korea pokazuje przyszłość żeglugi

To właśnie na Bałtyku – na jednej z najbardziej uczęszczanych tras promowych w Europie – rozpoczną się jego rejsy. Połączenie Helsinki-Tallin, o długości 80 km, stanie się sceną operacyjną tego kolosa już na początku lat 30. XXI wieku.

Helios będzie największym promem elektrycznym na świecie

Choć projekt jest we wczesnej fazie rozwoju, ujawniono już kluczowe informacje techniczne. Prom Helios będzie zasilany bankiem akumulatorów o pojemności od 85 do 100 MWh – to ponad dziesięć razy więcej niż największe dziś promy elektryczne. Energia ta pozwoli mu osiągać prędkość 23 węzłów (czyli ponad 42 km/h), co uczyni go nie tylko ekologicznym, ale i efektywnym środkiem transportu.

Czytaj też: Ten statek pochłania CO2 podczas rejsu. Przełomowa technologia zmienia żeglugę

Ładowanie tak potężnych akumulatorów będzie wymagało co najmniej 30 MWh energii elektrycznej na jednym postoju w porcie, dlatego Viking Line już dziś planuje rozbudowę portowej infrastruktury energetycznej. System ładowania musi być szybki i niezawodny, aby obsłużyć intensywny rozkład rejsów.

Helios ma pełnić nie tylko funkcję środka transportu osobowego, ale także kluczowego ogniwa w łańcuchu dostaw między Finlandią a Estonią. Jego ładowność określono jako “około dwóch kilometrów długości ładunku”, co oznacza ogromny potencjał dla transportu towarów drogowych, w tym TIR-ów i kontenerów. W połączeniu z bezemisyjną technologią, prom może stać się atrakcyjną alternatywą dla logistyki opartej na drogach lądowych i ciężarówkach.

Prom Helios – wizualizacja /Fot. Viking Line

Jak zaznacza Jan Hanses, prezes Viking Line, trasa Helsinki-Tallin już dziś osiąga bardzo dobre wyniki, a zainteresowanie rośnie. Nowe przepisy unijne, w tym opłaty za emisję CO 2 , premiują ekologiczne jednostki, które mogą jednocześnie zwiększyć przepustowość trasy i obniżyć koszty operacyjne.

Viking Line ma długą historię wdrażania rozwiązań proekologicznych. Już w latach 90. ubiegłego wieku firma przeszła na paliwa niskosiarkowe, a w 2013 r. wprowadziła pierwszy na świecie prom pasażerski napędzany LNG, z możliwością stosowania biogazu. W 2022 r. do floty dołączył kolejny “inteligentny klimatycznie” statek. Teraz Helios wieńczy tę ewolucję – stając się symbolem nowej ery żeglugi, w której zrównoważony rozwój nie jest już deklaracją, lecz technologiczną rzeczywistością.

Jan Hanses mówi:

Helios to krok milowy porównywalny z pojawieniem się żaglowców, parowców czy statków motorowych. To dowód, że bezemisyjna żegluga na dużą skalę nie jest już utopią.

W obliczu globalnych wysiłków na rzecz redukcji emisji w transporcie morskim, Europa – a zwłaszcza kraje nordyckie – stają się liderami transformacji. Obok Heliosa, na świecie rozwijane są inne ekologiczne technologie: napędy na amoniak i wodór, żagle wspomagające, a nawet ogromne latawce, które redukują zużycie paliwa.

Bałtyk, jako jedno z najbardziej ekologicznie wrażliwych mórz świata, stał się naturalnym laboratorium dla tych zmian. Projekt “zielonego korytarza” żeglugowego między Finlandią a Estonią może stać się wzorem dla całego kontynentu – i przypomnieniem, że czyste morze zaczyna się od czystych statków.