Nju Mobile podnosi ceny po 12 latach. Analiza nowej oferty na 2025 rok

Podwyżka dotyczy wyłącznie najtańszego pakietu abonamentowego. Oferta za 31 złotych miesięcznie nadal obejmuje nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz rosnący pakiet internetu – od 60 GB na start do 120 GB po pół roku, 150 GB po roku i 180 GB po dwóch latach. Dodatkowo klienci otrzymują podstawowy pakiet mobilnej telewizji Orange TV Go z 45 kanałami. Pozostałe pakiety abonamentowe zachowują dotychczasowe ceny. Oferta z 80 GB na start i 240 GB po dwóch latach nadal kosztuje 39 złotych miesięcznie, natomiast pakiet ze 100 GB na start i 300 GB po dwóch latach pozostaje w cenie 49 złotych.

Znaczące zmiany dotyczą klientów korzystających z więcej niż jednego numeru. Nowa taryfa wprowadza jednolitą cenę 15 złotych zarówno za drugi, jak i trzeci numer, podczas gdy wcześniej drugi numer kosztował 9 złotych, a trzeci 19 złotych. Kluczową innowacją jest jednak zmiana zasad dystrybucji internetu mobilnego. W przypadku wielu numerów pakiet danych nie będzie już współdzielony między użytkownikami; każdy numer otrzyma osobny limit gigabajtów. To znacząca poprawa jakości usługi, która może zrekompensować wzrost kosztów dla rodzin i firm korzystających z kilku numerów.

Podobne zmiany wprowadzono w ofercie subskrypcyjnej. Cena podstawowego pakietu subskrypcyjnego wzrosła z 29 do 31 złotych miesięcznie, zachowując te same parametry co w ofercie abonamentowej. W przypadku wielonumerowej subskrypcji zmiany są bardziej skomplikowane. Każdy kolejny numer kosztuje teraz 15 złotych, podczas gdy wcześniej cena każdego wynosiła 19 złotych. Oznacza to, że dwa numery kosztują obecnie 46 złotych (wzrost z 38 złotych), a trzy numery – 61 złotych (wzrost z 57 złotych).

Podwyżka cen w Nju Mobile, choć pierwsza od 12 lat, jest relatywnie umiarkowana. Wzrost o 2 złote w podstawowym pakiecie stanowi około 7% poprzedniej ceny, co na tle inflacji ostatnich lat wydaje się być opóźnioną reakcją na rosnące koszty operacyjne. Operator zachowuje swoją pozycję jednego z najatrakcyjniejszych cenowo na polskim rynku. Kluczową korzyścią dla użytkowników wielonumerowych jest wprowadzenie osobnych limitów danych, co eliminuje problem konkurowania o przepustowość między członkami rodziny czy współpracownikami.

Zmiany w Nju Mobile odzwierciedlają ogólne trendy na rynku telekomunikacyjnym, gdzie operatorzy muszą balansować między atrakcyjnością cenową a rosnącymi kosztami infrastruktury oraz potrzebą inwestycji w nowe technologie. Wprowadzenie osobnych pakietów danych dla każdego numeru to krok w kierunku większej elastyczności oferty, który może stać się standardem branżowym. Pozostaje pytanie, czy pozostali wirtualni operatorzy podążą podobną ścieżką cenową, szczególnie w kontekście rosnących oczekiwań użytkowników dotyczących jakości i szybkości połączeń mobilnych.