Jak stworzyć markę konsumencką bez milionów dolarów. RTX AI Garage NVIDIA otwiera nowe możliwości

Mark Theriault stworzył serię chłodziarek do napojów z mrożonymi wkładami

Nasz dzisiejszy bohater samotnie, w swojej piwnicy, rozpoczął pracę nad serią chłodziarek do napojów. Mimo braku zespołu i fabryki Mark Theriault, wykorzystując jedynie drukarkę 3D, komputer z kartą NVIDIA GeForce RTX SUPER i potęgę AI, zdołał przeprowadzić swój projekt od wstępnego pomysłu aż po wejście na rynek.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy przeszedłem od renderowania wspomaganego sztuczną inteligencją do obrazów w pełni generowanych przez AI, korzystając z modelu Flux LoRA, który wytrenowałem samodzielnie. Moja karta GeForce RTX 4080 SUPER była niezbędna do tych zadań — powiedział Mark Theriault, założyciel FITY.

FITY Flex to innowacyjna chłodziarka do napojów wykorzystująca mrożone krążki, a aby zrealizować swój pomysł, Mark stworzył w pełni oparty na AI proces produkcji, wykorzystując na każdym etapie aplikacje akcelerowane przez karty graficzne RTX. Dzięki narzędziom takim jak ComfyUI, Stable Diffusion XL czy FLUX.1, opracował koncepcję produktu, projekty opakowań i materiały reklamowe. Mało? Jeszcze przed stworzeniem fizycznego prototypu wytrenował własne modele LoRA, dopasowując je do estetyki marki, i używał ControlNets do precyzyjnego dopracowania kompozycji. Z pomocą dużych modeli językowych (LLM) przygotował teksty marketingowe i zgłoszenia patentowe. Dodatkowo uruchamiał zoptymalizowane mikroserwisy FLUX.1 NIM w ComfyUI, zużywając zaledwie 11 GB pamięci VRAM, dzięki środowisku NVIDIA TensorRT.

Jeśli to też jeszcze mało tego, co może dokonać kumaty człowiek z dostępnymi pomocami technologicznymi, to dodam jeszcze, że jego fotorealistyczna kampania reklamowa wygenerowana przez AI i produkt stworzony od podstaw przez tego samego człowieka (Boom, mózg w kawałkach).

To koniec historii, ale nie możliwości Nvidii, ponieważ do 16 lipca trwa online Plug and Play: Project G-Assist Hackathon organizowany przez naszego giganta technologicznego. Przede wszystkim jest to szansa dla deweloperów na stworzenie własnych wtyczek do wirtualnego asystenta, wykorzystując elastyczne narzędzia. Możesz programować w Pythonie lub C++, albo użyć intuicyjnego G-Assist Plug-In Builder, który dzięki ChatGPT pozwala na generowanie kodu za pomocą naturalnego języka.

Dodatkowo grupa zielonych informuje, że na rynek trafiły już laptopy z nowymi kartami graficznymi GeForce RTX 5050, których ceny zaczynają się od 999 dolarów. Sercem GeForce RTX 5050 Laptop GPU jest 2560 rdzeni CUDA bazujących na architekturze NVIDIA Blackwell, uzupełnionych przez piątą generację rdzeni Tensor, czwartą generację rdzeni RT, dziewiątą generację enkodera NVENC oraz szóstą generację dekodera NVDEC, co zapewnia zaawansowane możliwości graficzne, które mogą pomóc i tobie we własnym projekcie na biznes.

Na koniec, w kontekście wcześniej wspomnianego konkursu, dodam, że 9 lipca między 19:00 a 20:00 Nvidia zorganizuje webinarium „How to Build a G-Assist Plug-In”, podczas którego zaprezentowane zostaną możliwości Project G-Assist, podstawy tworzenia i wdrażania wtyczek oraz sesja pytań i odpowiedzi na żywo. Może po takim spotkaniu kogoś zainspirują te możliwości i wygra konkurs – póki nie obejrzysz, to się nie dowiesz.