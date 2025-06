Nvidia zaprasza do udziału w konkursie poskramiaczy Project G-Assist 

Nowy konkurs hackathonie Plug-In firmy Nvidia, w którym stwórz nowe narzędzia AI

Project G-Assist, eksperymentalna funkcja w nowej aplikacji NVIDIA App, dzięki której każdy może optymalizować ustawienia, automatyzować zadania i zarządzać komputerem z kartą GeForce RTX. Wszystko to za pomocą mowy, bez odrywania się od gry i kombinowania z Alt+Tab. Poza tym grupa zielonych stawia na współpracę ze społecznością, organizując hackathon “Plug and Play: Project G-Assist”, aby pokazać, że każdy może w łatwy sposób wnosić własne pomysły do tego inteligentnego asystenta.

Czytaj też: Xbox i AMD zawierają wieloletnie partnerstwo na kolejną generację konsol

Hackathon będzie trwał do 16 lipca, także radzę chętnym wziąć się już do pracy. Jego głównym celem jest rozwój Project G-Assist, ponieważ Nvidii zależy na jak najszybszym zrozumieniu tego asystenta i korzystaniu z niego. Uczestnicy mogą wykazać się kreatywnością, tworząc i udostępniając własne wtyczki, mając do wyboru elastyczne środowiska programowania, takie jak Python lub C++, a także innowacyjne narzędzie G-Assist Plug-In Builder, które, bazując na ChatGPT, umożliwia generowanie kodu za pomocą naturalnego języka. Wtyczki zostaną ocenione przez panel jury na podstawie trzech kluczowych kryteriów:

Czytaj też: Jeśli ufasz Microsoftowi, możesz już używać funkcji Recall. Nie jest jednak dostępna dla każdego

Innowacyjności i kreatywności

Wykonania technicznego i integracji (z uwzględnieniem stopnia zaawansowania technicznego

Integracji z G-Assist oraz skalowalności rozwiązania)

Funkcjonalności i wpływu na społeczność (łatwości obsługi wtyczki)

Pomocnym przykładem mogą być inne wtyczki dostępne już wtyczki do Project G-Assist takie jak:

Spotify – sterowanie odtwarzania muzyki głosem

Twitch – podgląd informacji o transmisjach na żywo

Discord – udostępnianie klipów i wiadomości podczas gry

IFTTT – automatyzacja urządzeń i procesów

Google Gemini – wysyłanie zapytań z poziomu nakładki

Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 20 sierpnia, nagrodami są:

1. miejsce: laptop z kartą GeForce RTX 5090

2. miejsce: karta graficzna GeForce RTX 5080

3. miejsce: karta graficzna GeForce RTX 5070

Dodatkowo, zwycięzcy spotkają się z zespołem G-Assist Nvidi, oraz otrzymają dostęp do kursu NVIDIA Deep Learning Institute, a ich projekty zostaną zaprezentowane w mediach społecznościowych firmy.

A teraz przejdźmy do tej nudniejszej strony. Aby dołączyć do hackathonu, trzeba zarejestrować się przed 16 lipca, a następnie przesłać swoje zgłoszenie wraz z wymaganymi plikami poprzez GitHub. Poza tym należy dołączyć krótki film demonstracyjny trwający od 30 do 120 sekund, który zaprezentuje działanie stworzonej wtyczki. Pamiętaj, aby oznaczyć informacje o swoim projekcie hashtagiem #AIonRTXHackathon na platformach społecznościowych, takich jak Instagram, TikTok lub X.

Czytaj też: Cena Xbox Ally może zaskoczyć. Czy Microsoft trafi w dziesiątkę?

Nvidia zorganizuje także webinarium “How to Build a G-Assist Plug-In” 9 lipca między 19:00 a 20:00, podczas którego poznasz możliwości Project G-Assist, podstawy tworzenia i wdrażania wtyczek oraz uzyskasz odpowiedzi na pytania na żywo. Możesz również dołączyć do społeczności na kanale NVIDIA Developer Discord, znaleźć gotowe wtyczki i instrukcje krok po kroku w repozytorium GitHub, a także skorzystać z narzędzia ChatGPT Plug-In Builder do tworzenia funkcjonalnych wtyczek za pomocą czata. Więcej informacji znajdziecie tutaj.