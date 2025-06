Wielkie urodziny ON1 i wielka obniżka cen na oprogramowanie do obróbki zdjęć od konkurenta Adobe

ON1 Photo RAW 2025

Firma ON1 powstała w 2005 roku jako OnOne Software, zaczynając od pozyskania i rozwijania różnorodnych wtyczek do programu Adobe Photoshop. Sporo później w ofercie pojawił się także samodzielny program do obróbki zdjęć – ON1 Photo RAW, początkowo dość mocno odbiegający od konkurencji, ale producent potraktował wyzwanie bardzo serio i najnowsze edycje wcale nie odbiegają możliwościami od abonamentowej konkurencji.

W ON1 Photo RAW 2025 znajdziemy sporo rozwiązań bazujących na AI – odszumianie zdjęć wykonanych z wysokim ISO, skalowanie zdjęć z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów AI gwarantujących jakość znacznie wyższą od tradycyjnych rozwiązań, inteligentne maski AI, które powoli stają się standardem w każdym szanującym się oprogramowaniu, a także generatywne usuwanie zbędnych obiektów ze zdjęć.

W ofercie producenta są także bardzo udane wtyczki do oprogramowania Adobe. Producent oferuje zarówno dostęp do oprogramowania w ramach subskrypcji, jak i możliwość zakupu aplikacji i wtyczek.

Gotowi na rowerowy przełom? Firma Shimano zaprezentowała XTR Di2

Całe portfolio programów ON1 i wtyczek zostało przecenione – obniżki sięgają do 75%:

ON1 Photo RAW 2025 – 194,80 zł (przecena z 487,09 zł)

ON1 Photo RAW MAX 2025 – 389,66 zł (przecena z 974,25 zł)

ON1 Effects – 97,38 zł (przecena z 340,96 zł)

ON1 Noise AI – 97,38 zł (przecena z 340,96 zł)

ON1 Resize AI – 194,80 zł (przecena z 487,09 zł)

ON1 Photo RAW MAX 2025 to kompletne rozwiązanie, zawierające zarówno samodzielny program, jak i wtyczki oraz zestawy presetów. Link do oferty promocyjnej znajdziecie tutaj i lepiej z decyzją nie zwlekać – obniżka cen obowiązuje tylko do końca dnia. Zakup natomiast jest chroniony gwarancją 30-dniowego zwrotu pieniędzy, jeśli nie będziemy zadowoleni z oferowanych rozwiązań, więc warto zaryzykować niezależnie czy nam się programy ostatecznie spodobają, czy nie.