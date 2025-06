Pierwszy na świecie odtworzył płytę główną PlayStation 1. Historyczny moment dla retro gamingu

nsOne – “Not Sony’s One” zmieni retro gaming

Elektronik Lorentio Brodesco zakończył prace nad nsOne, pierwszą niestandardową płytą główną PlayStation 1 stworzoną poza Sony w 30-letniej historii konsoli. To nie jest emulator ani odtworzenie w FPGA – to rzeczywista płyta drukowana zaprojektowana do współpracy z autentycznymi komponentami PlayStation 1.

Czy potrzebujemy kolejnej płyty głównej do PS1? Gdy oryginalne płyty coraz częściej ulegają awariom po trzech dekadach użytkowania, projekt Brodesco może przedłużyć żywotność klasycznych konsol bez uciekania się do emulacji. Dla właścicieli uszkodzonych konsol oznacza to możliwość przeniesienia oryginalnych chipów na nowe, sprawne płyty.

Rok reverse engineeringu w pigułce

Projekt reprezentuje ponad rok pracy nad inżynierią wsteczną, która rozpoczęła się w marcu 2022 roku, gdy Brodesco odkrył niekompletną dokumentację podczas naprawy PlayStation 1. Proces obejmował:

Skanowanie optyczne oryginalnych płyt

Ręczne śledzenie połączeń elektrycznych

Odtworzenie schematów w nowoczesnym oprogramowaniu CAD

Tworzenie symboli komponentów z dokładnym mapowaniem pinów

Szkoda, że Sony nigdy nie udostępniło pełnej dokumentacji – przez to hobbyści musieli radzić sobie z niekompletnymi materiałami. Brodesco wykorzystał głównie modele SCPH-7502 (płyta PU-22) i SCPH-9002 (PU-23).

Hybrid design z nowoczesnymi ulepszeniami

Projekt nsOne wykorzystuje hybrydowy design oparty na płytach głównych serii PU-23 znalezionych w modelach PlayStation SCPH-900X, ale przywraca port równoległy, który Sony usunęło z późniejszych rewizji. Kluczowe zmiany:

Modernizacja PCB : z dwuwarstwowej na czterowarstwową płytę drukowaną

: z dwuwarstwowej na czterowarstwową płytę drukowaną Zachowana kompatybilność : ten sam form factor co oryginał

: ten sam form factor co oryginał Przywrócony port : równoległy port dla modyfikacji

: równoległy port dla modyfikacji Lepsza niezawodność: około 350-400 komponentów z ulepszonymi układami zasilania

Finalna płyta najprawdopodobniej (99%) będzie miała form factor PU-23, gdyż jest niemal identyczna z PU-22, ale krótsza. Będzie kompatybilna zarówno z obudowami PU-22 (i wcześniejszymi), jak i PU-23 oraz późniejszymi.

Rynek retro konsol w rozkwicie

Projekt nsOne wpisuje się w szerszy trend zachowania klasycznych systemów gier. Podobne inicjatywy, takie jak SuperStation One, oparta na FPGA konsola PlayStation od Retro Remake, również zyskały uwagę dzięki innowacyjnym podejściom do zachowania klasycznych konsol.

SuperStation One to najnowszy projekt YouTubera Taki Udon i jego firmy Retro Remake, który oferuje konsolę opartą na płycie MiSTer FPGA w cenie od 149 dolarów. W przeciwieństwie do nsOne, SuperStation One to kompletnie nowa konsola, a nie wymiana płyty głównej.

Crowdfunding zakończony sukcesem

Projekt nsOne zakończył się sukcesem na Kickstarter. Kampania zebrała 5774 euro od 65 wspierających, przekraczając cel 5000 euro o ponad 15%. Zbiórka trwała od 20 stycznia do 21 marca 2025 roku z ostatnią aktualizacją z 27 marca.

Brodesco oferował:

za 35 euro gotową płytę nsOne bez komponentów

gotową płytę nsOne bez komponentów za 80 euro pełną płytę z przylutowanymi komponentami z oryginalnej konsoli PS1

Średnia wpłata wyniosła około 84,79 euro, co wskazuje, że większość wspierających wybrała pełną wersję płyty z komponentami. Produktem nie jest płyta przeznaczona dla “mas” czy przyjazna dla użytkownika. Jest skierowana do niszy entuzjastów elektroniki i gier, którzy widzą w konsoli nie tylko urządzenie do grania, ale ikonę czy element historii warty takiej pracy.

Dalsze plany – przenośne PlayStation

To tylko mały krok w kierunku znacznie bardziej ambitnego celu: stworzenia przenośnego PlayStation 1, które działa na oryginalnym sprzęcie, bez emulacji i wykorzystuje oryginalne komponenty. Brodesco już wcześniej nawiązał do projektów przenośnych PlayStation, gdzie entuzjaści przecinali płyty główne na pół i składali je “jak książkę”.

Jak zauważył Brodesco na Kickstarterze, celem projektu jest “stworzenie kompleksowej dokumentacji, plików projektowych i gotowych do produkcji schematów do produkcji w pełni funkcjonalnych płyt głównych”. To może być fundamentem dla przyszłych projektów w społeczności retro gamingu.

Aspekty prawne i techniczne

Ważną kwestią pozostaje legalność takiego przedsięwzięcia. Patenty wygasają po 20 latach. Dlatego widzimy tak wiele klonów konsol dla generacji 8 i 16-bitowych. Dopóki nie używają znaków towarowych PlayStation, powinno być w porządku.

Projekt nsOne nie będzie posiadał wbudowanego modchipa, ale zawiera już podłączone 8-pinowe gniazdo DIP dla modyfikacji chipa. To zadanie klienta, aby zainstalować 8-pinowy chip w gnieździe, bez potrzeby dodatkowego lutowania.

Czytaj też: Nowe życie dla starych gier PlayStation? Sony szykuje przełom

Czy tego potrzebujemy? Dla większości graczy prawdopodobnie nie – emulacja PlayStation 1 jest już bardzo dobra. Ale dla pasjonatów napraw sprzętu retro i przyszłych projektów zachowania dziedzictwa gamingowego, nsOne może okazać się kamieniem milowym. To nie jest produkt masowy, ale może stać się fundamentem dla kolejnych innowacji w świecie retro gamingu.