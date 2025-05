Jak wygląda sytuacja ze wsteczną kompatybilnością PlayStation?

PlayStation 5 wchodzi w piąty rok i już rozpoczyna prace nad kolejną generacją

Informacje, których tutaj użyje są zaczerpnięte z artykułu na NotebookChek, do którego odsyłam w razie dokładniejszego sprawdzenia tematu. Na dzień dzisiejszy gry z PS3 są dostępne wyłącznie poprzez streaming w chmurze w ramach usługi PlayStation Plus lub przy użyciu prawdziwej konsoli z nośnikami CD/DVD. A jednak wiadomo, że Sony w ostatnich latach złożyło patenty i prowadziło rekrutację inżynierów, co sugeruje, że firma wciąż bada możliwości technicznego wsparcia dla starszych tytułów.

Jeden z patentów autorstwa Marka Cerny’ego z lutego 2024 roku przedstawia metody radzenia sobie z problemami synchronizacji w starszym oprogramowaniu, co jest znanym wyzwaniem przy emulacji PS3. Inny patent sprzed trzech lat proponuje oprogramowanie wspierające starsze urządzenia peryferyjne, takie jak kamera EyeToy. W latach 2022-2024 Sony poszukiwało inżynierów emulatorów, z naciskiem na naprawianie błędów i obsługę starszych gier w ramach PlayStation Classics. Na dowód opisanych spraw można zerknąć na ogłoszenie o pracę w portalu LinkedIn z 2022 roku.

W chwili pisania tego artykułu nie pojawiły się żadne informacje od firmy, informujące o dalszych planach dotyczących omawianego patentu. Rodzi to pytanie, czy w aktualnej sytuacji gigant ma zamiar coś z tym zrobić, a jeśli tak, to czy ta wsteczna kompatybilność dotycząca PS3 może pojawić się dopiero przy premierze nowej konsoli.