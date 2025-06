Plus stawia na internet dla całej rodziny. Ruszyła nowa Kampania promująca światłowód

Światłowód Plusa — internet, który dopasowuje się do

Pierwsza kampania koncentruje się na Światłowodzie Plusa, prezentując go jako niezawodne narzędzie do domowej rozrywki, które działa niezależnie od tego, gdzie akurat się znajdujesz. Humorystyczny spot ukazuje scenę, w której kanapa zostaje przejęta przez psa, ale to nie problem – dzięki elastyczności światłowodu Plusa, mecz można bez problemu oglądać na dowolnym urządzeniu w domu. Bo choć miejsca mogą się zmieniać, transmisji na żywo nikt nie przesunie.

Spot ma promować ideę, że technologia powinna wspierać codzienność, nie narzucając żadnych ograniczeń. Światłowód Plusa ma zapewnić każdemu domownikowi swobodę i możliwość korzystania z rozrywki w dowolnym kącie domu. Spot “Piesek rządzi kanapą, ale ty rządzisz internetem!” jest dostępny w mediach, a uzupełnieniem kampanii światłowodowej będzie konkurs z pupilami w tle.

Plus na Kartę: gigabajty dla dobrego humoru – teraz bez limitu!

Drugim filarem nowej strategii Plusa jest kampania dla oferty Plus na Kartę, która stawia na śmiech jako uniwersalny język relacji. Pod hasłem “To giga ważne, żeby się śmiać”, Plus chce nam przypomnieć, że gigabajty to dziś coś więcej niż tylko dane – to przepustka do codziennej porcji dobrego humoru, teraz dostępna bez limitu.

Kampania podkreśla, jak wspólna radość z memów, rolek czy zabawnych filmików stała się częścią naszej codzienności i dlaczego potrzebny jest internet bez ograniczeń, aby swobodnie dzielić się tymi chwilami. Jest to sposób na promocję nowej oferty internetu Bez Limitu, będącej bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby użytkowników. Kampania już ruszyła w telewizji i w sieci.