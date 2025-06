Przeciek zdradza, co szykuje dla komputerów Intel. I pozytywnie zaskakuje

Nie jest tajemnicą, że procesory Intel Core Ultra trzeciej generacji do komputerów stacjonarnych są już w drodze. Jednakże sam producent udziela skąpych informacji na ten temat, toteż póki co nie ma ich oficjalnej listy. Jednak od czego wycieki? Najnowszy odsłania nam wszystkie karty – oczywiście przy założeniu, że jest on zgodny ze stanem faktycznym.

Procesory Intel Core – dla każdego coś dobrego

Jeśli najnowszy przeciek jest prawdziwy, czekają nas znaczące aktualizacje w serii Core Ultra 300. Ma być łącznie siedem zróżnicowanych układów. A topowy model to aż 52 rdzenie. Co istotne – nie są to takie rdzenie, jak w chipach HEDT, np. w Threadripperach AMD. Są one podzielone na trzy kategorie: wydajność (P), efektywność (E) i niski pobór mocy (LP). Nadchodzący Core Ultra 9 ma podobno 16 rdzeni wydajnościowych, 32 rdzenie efektywności oraz 4 rdzenie niskiego poboru mocy. Najtańszy Core Ultra 3 ma cztery z każdego rodzaju, czyli łącznie 12 rdzeni.

Rdzenie o niskim poborze mocy to nowość w procesorach stacjonarnych Intela. Obecne chipy Core Ultra 200 mają tę samą hybrydową konfigurację, która została wprowadzona w chipach Alder Lake 12. generacji – rdzenie wydajnościowe do wymagających zadań i rdzenie efektywności do lekkich zadań. Teraz Intel chce jeszcze bardziej zwiększyć wydajność swoich chipów, dodając kolejny zestaw rdzeni o niskim poborze mocy, które po raz pierwszy wprowadzono w mobilnych chipach Core Ultra pierwszej generacji (Meteor Lake).

Całość wycieku prezentuje się następująco:

fot.: Neowin

Osoba odpowiedzialna za przeciek, czyli użytkownik platformy X o nicku “jaykihn0”, dodaje, że Intel Nova Lake-S będzie domyślnie obsługiwać prędkość pamięci 8000 MT/s oraz 32 linie PCIe Gen 5 i 16 linii PCIe Gen 4, co łącznie da 48 linii w konfiguracji CPU + chipset.

Dzisiejszy przeciek jest zgodny z poprzednimi doniesieniami o nadchodzących procesorach Intel Nova Lake-S. Jednak entuzjaści Intela prawdopodobnie powinni przygotować się na ponowną zmianę platformy, ponieważ generacja Nova Lake-S ma – według plotek – wymagać zupełnie nowego gniazda LGA1954. Ale to musi potwierdzić dopiero sam Intel.