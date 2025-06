Chiny się nie poddają. Loongson prezentuje trzy nowe procesory

Minął ponad rok, odkąd Loongson wypuścił procesory serwerowe nowej generacji z serii 3C6000. Teraz firma wprowadziła na rynek trzy nowe serie procesorów: 2K3000, 3B6000M oraz nową generację 3C6000. Czy amerykańska konkurencja może spać spokojnie?

Co potrafią układy Loongson?

Według oficjalnego komunikatu Loongsoon, modele 2K3000 oraz 3B6000M bazują na architekturze procesora LA364E i mają do 8 rdzeni z taktowaniem do 2,5 GHz. iGPU w tych częściach zostało również ulepszone z LG100 do LG200, co pozwala zaoferować 256 GFLOP-ów obliczeń FP32 i dodatkowe 8 TOPS wydajności INT8. Procesory są przeznaczone do zastosowań przemysłowych, kiosków i terminali mobilnych.

Największą premierą jest nowa seria Loongson 3C6000, która zawiera architekturę procesorów czwartej generacji firmy. Korzysta z rdzeni LA664. Procesory występują w trzech wariantach: seria S z pojedynczym chipletem, seria D z dwoma chipletami i seria Q z czterema. Każdy chiplet ma łącznie 16 rdzeni, więc każda linia oferuje odpowiednio 16, 32 i do 64 rdzeni. Procesory mają częstotliwość taktowania od 2,0 GHz do 2,2 GHz. Do połączeń typu chaplet Loongson wykorzystuje swoje autorskie rozwiązanie Dragonchain.



Ze specyfikacji dowiadujemy się, że jest tu 256 KB pamięci podręcznej L2 na rdzeń i współdzielona pamięć podręczna L3 o pojemności 32 MB. Seria Loongson 3C6000 S została wyposażona w czterokanałowy kontroler DDR4-3200, a dwie pozostałe linie są wyposażone w 8-kanałowy kontroler DDR4-3200. Ponadto serie D/Q mogą być zintegrowane z rozwiązaniami wielogniazdowymi z układami do 4 gniazd. Seria S oferuje do 64 linii PCIe Gen4, podczas gdy serie D/Q mają 128 linii Gen4. Seria S działa przy TDP 100-120 W, podczas D/Q działa w zakresie 180-300 W.

Loongson udostępnił również wstępne dane dotyczące porównania wydajności między serią 3C6000 a rodziną Intel Xeon 3rd Gen “Ice Lake-SP”. Najpierw porównano układ LS3C6000/S z 16 rdzeniami o częstotliwości 2,2 GHz z 16-rdzeniowym układem Intel Xeon Silver 4314 o częstotliwości 2,4 GHz. Loongson obejmuje prowadzenie w SPEC CPU 2017 (GCC15) z wyższą wydajnością całkowitoliczbową, podczas gdy nieznacznie pozostaje w tyle w testach zmiennoprzecinkowych. Różnice zawężają się w przypadku opcji 32-rdzeniowej, podczas gdy wariant 64-rdzeniowy o taktowaniu 2,1 GHz oferuje podobne wyniki w porównaniu z Xeon Platinum 8380 o taktowaniu 2,3 GHz.

Procesory serwerowe 3C6000 firmy są przeznaczone dla Chin. Tak więc odpowiedź na pytanie, czy AMD i Intel mogą spać spokojnie, brzmi – jak najbardziej. Chiny od USA wciąż dzieli na rynku procesorów kilka generacji.