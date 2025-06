Szukasz monitora? Sklep Proshop.pl ma dla ciebie ciekawe promocje.

Monitor Samsung Odyssey G8 S32BG850NP – 2699 zł

Dostępny w promocji wariant wyposażony został w zakrzywioną (1000R) matrycę VA o przekątnej 32 cale i rozdzielczości 3840 × 2160 (4K / UHD). Maksymalne odświeżanie wynosi 240 Hz, monitor jest przy tym wyposażony w technologię AMD FreeSync Premium Pro, pozwalającą na dostosowanie odświeżania do szybkości generowania obrazu przez kartę graficzną – funkcję, która znakomicie poprawia płynność w grach.

Odyssey G8 S32BG850NP jest zgodny z HDR10+ i jest zgodny z technologią Quantum HDR 2000 – podświetlenie jest tu zrealizowane za pomocą diod MiniLED, tworzących łącznie 1196 stref wygaszania, dzięki którym możliwe jest uzyskanie idealnej czerni i zarazem niezwykle jasnej bieli, co przekłada się na jakość efektów HDR w grach i filmach – maksymalny statyczny kontrast możliwy do uzyskania w ten sposób to 1,000,000:1

Monitor ma gniazdo DisplayPort 1.4 i dwa gniazda HDMI 2.1.

Cena promocyjna ustalona została na 2699 zł – to o kilkaset złotych taniej od następnej w kolejności najtańszej oferty na Ceneo. Oferta obowiązuje do 8 czerwca lub do wyczerpania puli promocyjnej, a znajdziecie ją tutaj.

Monitor Gigabyte M32UC – 1690 zł

Gigabyte M32UC to monitor typowo dla graczy – wyposażony w zakrzywioną (1500R) matrycę o przekątnej 32 cale i rozdzielczości 3840 × 2160 (4K / UHD) typu SS VA (Super Speed VA). Sprzęt oferuje odświeżanie 144 Hz przez HDMI i 160 Hz przez DisplayPort. Krótki czas reakcji wynoszący 1 ms MPRT i 2 ms GTG gwarantuje dynamiczny obraz bez smużenia. Monitor ma dwa porty HDMI 2.1, pozwalające na osiągnięcie 4K 144 Hz 4:4:4 z kompresją DSC lub 4K 144 Hz 4:2:0 bez kompresji), DisplayPort 1.4 oraz port USB-C mogący pracować także w trybie DisplayPort Alternate. Nie zabrakło także klasycznych portów oraz KVM.

W promocji Gigabyte M32UC dostępny jest w cenie 1690 zł, kilkaset złotych mniej niż jego typowa cena.

Monitor Asus ROG Strix XG32VC – 1382 zł

Przynależność ROG Strix XG32VC do rodziny Republic of Gamers jasno wskazuje, dla kogo jest ten sprzęt. Ekran ma tu przekątną 32″ i rozdzielczość 2560 × 1440 pikseli (WQHD), przyjaźniejszą dla nieco słabszych kart graficznych niż 4K. Zastosowano zakrzywiony (1800R) panel VA, z odświeżaniem maksymalnym 170 Hz i czasem reakcji 1 ms, zdolny do reprodukcji ponad miliarda unikalnych barw dzięki 10-bitowej reprodukcji koloru. Nie zabrakło także wsparcia dla technologii dynamicznego odświeżania AMD FreeSync Premium Pro. Monitor ma też podstawową zgodność z HDR10.

Do podłączenia urządzeń służą pojedyncze porty DisplayPort 1.2 i HDMI 2.0, a także USB-C z trybem Alternate, ma też 2 USB 3.2 typu A i funkcjonalność KVM.

Asus ROG Strix XG32VC dostępny jest w promocji w cenie 1382 zł i ponownie jest to najniższa cena na rynku.

