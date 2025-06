Home Nauka Przełom w energetyce jądrowej. Na tę informację czekaliśmy od lat

Przełom w energetyce jądrowej. Na tę informację czekaliśmy od lat

Pojawiły się wyniki testów poświęconych nowemu rodzajowi paliwa jądrowego. Nie ma co trzymać was w nadmiernej niepewności: nastrajają sporym optymizmem, a związani z tymi badaniami naukowcy wyjaśniają, czego dokładnie udało im się dokonać. I jak powinno się to przełożyć na kondycję światowej energetyki.