Home Nauka Nowa misja zapewniła unikalne zdjęcia Słońca. Tamtejsze eksplozje robią wrażenie

Nowa misja zapewniła unikalne zdjęcia Słońca. Tamtejsze eksplozje robią wrażenie

PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere) to misja prowadzona przez NASA, której celem jest nasza gwiazda. W szczególności chodzi o to, co dzieje się w koronie słonecznej oraz heliosferze, a powstałe w takich okolicznościach materiały zasługują na uwagę.