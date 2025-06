Elektryczne rowery MTB Bianchi w świetnej cenie

E-MTB Bianchi E-Vertic X-Type Bosch 85 Nm

E-MTB Bianchi E-Vertic X-Type Bosch 85 Nm należy do kategorii rowerów górskich. Wyposażony został w aluminiową ramę E-Vertix X-Type ze zintegrowaną baterią Bosch 625 Wh. Przedni widelec to Suntour NVX30, a współpracują z nim koła Velomann E-Sport Tubeless Ready 29″, wyposażone w hamulce tarczowe Shimano. Napęd przenoszony jest za pomocą przerzutki RD X7 współpracujący z kasetą 9-biegową. Za wspomaganie jazdy odpowiada silnik Bosch Peformance Line o mocy 250 W.

Rowery Bianchi nie należą do tanich – i tak też jest w tym przypadku. Polska cena tego modelu to zwykle ponad 12 tysięcy złotych – tym bardziej warto zwrócić uwagę na promocję w hiszpańskim sklepie, gdzie kosztuje on 1758,49 euro – w przeliczeniu na złotówki to około 7500 zł, do tego dochodzi koszt przesyłki (około 200 zł). Link do promocji znajdziecie tutaj. Uwaga, po wejściu w link może pokazać cenę 1699 euro, ale zmienia się ona na podaną przeze mnie po rozpoczęciu zamówienia i wskazaniu przesyłki do Polski.

BIANCHI E-VERTIC X-TYPE BOSCH 2023 T.L

O ile opisany wyżej model ze względu na wyposażenie plasuje się na dole stawki, to ten jest z pewnością na górze. Rama jest oczywiście ta sama, lecz widelec to już Suntour XCM34. Bez zmian pozostały koła (Velomann E-Sport Tubeless Ready), ale przeniesienie napędu jest wyższej klasy – przerzutka Shimano DEORE współpracuje z kasetą 11-biegową Shimano HG200 9v. Wspomaganie napędu to silnik Bosch Performance Line CX, który zasilany jest ze zintegrowanej baterii Bosch 625 Wh.

Bazowa cena za ten model to powyżej 16 tysięcy złotych w Polsce. Decydując się na zakup w Hiszpanii, możemy skorzystać z promocji, w której kosztuje 2058,49 euro, co po przeliczeniu daje około 8800 zł. Tu także trzeba doliczyć około 200 zł za koszty przesyłki do Polski. Link do oferty promocyjnej znajdziecie tutaj.