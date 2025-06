Apple rozważa przejęcie Perplexity AI. Gigant z Cupertino dogoniłby konkurencję?

Gigantyczna stawka w grze o AI

Według raportu Bloomberg, kadra zarządzająca Apple prowadziła wewnętrzne rozmowy na temat potencjalnego przejęcia Perplexity AI – jednego z najbardziej obiecujących startupów AI, który oferuje zaawansowaną wyszukiwarkę napędzaną sztuczną inteligencją. W dyskusjach uczestniczyli Adrian Perica, szef działu fuzji i przejęć Apple, Eddy Cue, dyrektor ds. usług, oraz kluczowi decydenci AI w firmie.

Rozmowy są na wstępnym etapie i mogą nie doprowadzić do oficjalnej oferty, ale sam fakt ich prowadzenia pokazuje, jak poważnie Apple traktuje zagrożenie ze strony konkurencji w obszarze AI. Perplexity niedawno zamknęło rundę finansowania, która wyceniła firmę na 14 miliardów dolarów – kwotę, która znacznie przewyższyłaby dotychczasową największą akwizycję Apple, jaką był zakup Beats za 3 miliardy dolarów w 2014 roku.

Dlaczego Apple potrzebuje Perplexity?

Odpowiedź jest prosta: gigant z Cupertino desperacko potrzebuje nadrobić zaległości w wyścigu o AI. Apple było notorycznie opóźnione w dostarczaniu swojej platformy Apple Intelligence i wciąż pozostaje w tyle za rywalami w kluczowych funkcjach. Odnowiona Siri została opóźniona na czas nieokreślony w tym roku, a firma ma nadzieję, że będzie gotowa do wiosny przyszłego roku.

Perplexity oferuje unikalne podejście do wyszukiwania w internecie. Zamiast tradycyjnej listy linków, platforma dostarcza podsumowane odpowiedzi w formie zdań, oferując użytkownikom bardziej zwięzłe i informacyjne wyniki oparte na informacjach pobieranych z sieci. To właśnie to różni ją od Google’a i czyni atrakcyjną dla Apple.

Strategiczna konieczność czy desperacja?

Przejęcie Perplexity mogłoby być strategicznym zabezpieczeniem dla Apple na wypadek, gdyby regulatorzy zmusili firmę do zakończenia partnerstwa z Google. Obecna umowa, dzięki której Google jest domyślną wyszukiwarką na urządzeniach Apple, generuje około 20 miliardów dolarów rocznie dla giganta z Cupertino, ale jest obecnie pod lupą amerykańskich organów antymonopolowych.

Z Perplexity pod swoim skrzydłem Apple mogłoby przyspieszyć rozwój własnej wyszukiwarki napędzanej AI w całej gamie iPhone’ów, pomagając zamknąć lukę z konkurentami takimi jak Google i Meta w wyścigu o AI.

Nie tylko Apple w grze

Interesujące jest to, że Apple nie jest jedyną firmą, która próbowała przejąć Perplexity. Bloomberg poinformował w piątek, że Meta również próbowała wykupić startup wcześniej w tym roku, zanim przeszła do inwestycji w Scale AI o wartości 14,3 miliarda dolarów. To pokazuje, jak ceniony jest Perplexity w branży tech.

Co więcej, Samsung jest blisko sfinalizowania własnego znaczącego partnerstwa z Perplexity, które planuje uczynić technologię startupu domyślną opcją asystenta na serii Galaxy S26, zaplanowanej na premierę w pierwszej połowie 2026 roku. To może skomplikować każdy potencjalny ekskluzywny deal z Apple.

Liczby, które robią wrażenie

Perplexity ma powody do dumy ze swojego wzrostu. Startup może pochwalić się ponad 15 milionami aktywnych użytkowników miesięcznie, a firma jest na dobrej drodze do wygenerowania 100 milionów dolarów rocznych przychodów w 2025 roku. To dramatyczny wzrost z 20 milionów dolarów w 2024 roku, reprezentujący 400% wzrost rok do roku.

Firma oferuje swoje narzędzia w warstwie darmowej i premium (20 dolarów miesięcznie), a także dla przedsiębiorstw. Jak dotąd przetworzyła ponad 75 milionów zapytań w tym roku.

Technologiczne wyzwania i kontrowersje

Perplexity nie jest jednak wolne od kontrowersji. Startup spotkał się z oskarżeniami ze strony organizacji medialnych, takich jak The New York Times, Forbes i Wired, o plagiat i kopiowanie treści bez odpowiedniego zezwolenia. Firma odpowiedziała, uruchamiając model dzielenia się przychodami, który rekompensuje wydawcom przychody z reklam generowanych z ich treści.

Alternatywy na stole

Jeśli pełne przejęcie okaże się zbyt skomplikowane lub kosztowne, Apple rozważa również partnerstwo z Perplexity. Mogłoby to obejmować dodanie Perplexity jako opcji wyszukiwarki AI w przeglądarce Safari lub zintegrowanie jej z odpowiedziami Siri.

Eddy Cue już wcześniej wyrażał uznanie dla Perplexity, mówiąc: “Jesteśmy pod wrażeniem tego, co zrobiło Perplexity, więc rozpoczęliśmy z nimi pewne dyskusje na temat tego, co robią.”

Wyścig o talenty

Przejęcie Perplexity dałoby Apple zastrzyk talentów AI, znaną markę w przestrzeni AI oraz gotowy produkt konsumencki. To szczególnie ważne, gdy Apple i Meta prowadzą szerszą walkę o talenty. Meta niedawno prowadziła dyskusje na temat zatrudnienia Daniela Grossa, współzałożyciela firmy AI Safe Superintelligence Inc., podczas gdy Apple również próbowało go przekonać do dołączenia.

Czas pokaże

Czy Apple faktycznie zdecyduje się na tak znaczące przejęcie? Na razie to tylko wewnętrzne rozmowy, ale sama ich natura pokazuje, jak poważnie firma traktuje wyzwania w obszarze AI. Z 14 miliardami dolarów na szali byłaby to zdecydowanie największa akwizycja w historii Apple – kwota, która odzwierciedla, jak ważne stało się dla giganta z Cupertino nadrobienie zaległości w wyścigu o sztuczną inteligencję.

Perplexity, ze swojej strony, pozostaje dyplomatyczne. Rzecznik firmy stwierdził: “Nie powinno być zaskakujące, że czołowi producenci chcą oferować najlepsze wyszukiwanie i dokładniejszą AI dla swoich użytkowników. To właśnie Perplexity.”