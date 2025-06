Perplexity AI wkracza do Galaxy S26? Samsung szykuje duże zmiany

Samsung inwestuje w Perplexity AI. Czy to początek nowej ery sztucznej inteligencji na urządzeniach Galaxy?

Perplexity AI zdążyło już narobić wokół siebie sporo szumu i to w pozytywnym znaczeniu. Testy wykazały nawet, że pod wieloma względami przewyższa on możliwości Gemini, oferując bardziej precyzyjne i kontekstowe odpowiedzi. Owszem, rozwiązanie Google’a oferuje znacznie więcej rozwiniętych modeli językowych, które sprawdzają się przy bardziej skomplikowanych poleceniach, ale spójrzmy prawdzie w oczy – przeciętny użytkownik smartfona z tego nie korzysta. Częściej chodzi o zadawanie pytań i uzyskiwanie odpowiedzi.

Jak wspomniałam, jeszcze w kwietniu Bloomberg donosił, że Perplexity prowadzi wstępne rozmowy z Samsungiem w sprawie potencjalnego zajęcia uprzywilejowanej pozycji na ich smartfonach – miejsca, które obecnie należy do Gemini i, w mniejszym stopniu, do Bixby. Teraz natomiast Mark Gurman przyszedł z aktualizacją i wedle jego słów, umowa wkrótce może zostać zawarta, co doprowadziłoby do integracji funkcji wyszukiwania Perplexity z produktami Samsunga, znacząco wzmacniając możliwości AI południowokoreańskiej firmy.

Negocjowana umowa przewiduje preinstalowanie aplikacji i asystenta Perplexity na przyszłych urządzeniach Samsunga. Co więcej, Samsung ma dążyć do uczynienia go domyślną opcją asystenta w nadchodzącej serii Galaxy S26, której premiera spodziewana jest w pierwszej połowie 2026 roku. Rozmowy dotyczyły również bezpośredniej integracji funkcji wyszukiwania Perplexity z przeglądarką internetową Samsunga, oferując bardziej kompleksowe i oparte na sztucznej inteligencji doświadczenie wyszukiwania. Dodatkowo, istnieją plany włączenia technologii Perplexity do wirtualnego asystenta Samsunga – Bixby. Pamiętajmy jednak, że konkretne warunki i ostateczne szczegóły nie zostały jeszcze sfinalizowane i mogą ulec zmianie.

W kolejnym kroku, by zacieśnić współpracę, Samsung ma się stać jednym z największych inwestorów w nowej rundzie finansowania dla Perplexity. Firma ta rzekomo dąży do pozyskania 500 milionów dolarów przy wycenie 14 miliardów dolarów. Takie partnerstwo może umożliwić Samsungowi dywersyfikację zależności od Google (Alphabet) i przyjęcie szerszego wachlarza technologii AI, podobnie do podejścia, jakie przyjął jego główny rywal, czyli Apple. Dla Perplexity byłaby to największa do tej pory mobilna współpraca, następująca po niedawnej umowie z Motorolą. Tutaj muszę też wspomnieć, że doniesienia wskazywały, że także Apple interesował się Perplexity, chcąc zintegrować chatbota i jego wyszukiwarkę AI z Siri, co miało stanowić alternatywę dla Google Search i ChatGPT.

Jeśli raport Gurmana okaże się prawdziwy, to właśnie Galaxy S26 może stać się pierwszą serią, w której będziemy mogli ustawić Perplexity jako naszego osobistego, wirtualnego asystenta. Dodatkowo takie partnerstwo może znacząco wpłynąć na krajobraz sztucznej inteligencji w smartfonach i pokazać, że Samsung stawia na otwarte innowacje w dziedzinie AI, poszukując nowych partnerów poza głównymi graczami. Ciekawe tylko, jak to odbije się na obecnej, bardzo ścisłej przecież, współpracy między Samsungiem i Google’em.