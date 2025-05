Perplexity Labs to nowy wymiar AI. Od wyszukiwarki do fabryki aplikacji w jednym narzędziu

Perplexity Labs (Laboratoria) to nowa funkcja dostępna dla subskrybentów planu Pro, która może tworzyć raporty, arkusze kalkulacyjne, dashboardy i podstawowe aplikacje internetowe. W przeciwieństwie do tradycyjnego trybu “Research”, który działa jednak dość szybko i zwięźle, Labs pracuje przez ponad dziesięć minut, wykonując niezależnie zadania takie jak wyszukiwanie w internecie, uruchamianie kodu i tworzenie plików. Funkcja jest już dostępna w wersji webowej oraz na iOS i Androidzie, a wsparcie dla aplikacji Mac i Windows ma pojawić się wkrótce. To znacząca ewolucja dla platformy, która do tej pory koncentrowała się głównie na odpowiadaniu na pytania użytkowników i wyszukiwaniu informacji.

Kluczowe możliwości Labs obejmują:

Zaawansowaną analizę danych. Labs może strukturyzować dane, stosować formuły i tworzyć kompleksowe dokumenty w sposób zautomatyzowany. To oznacza, że zadania, które wcześniej wymagały godzin pracy analityka, mogą być wykonane w kilka minut.

Tworzenie interaktywnych aplikacji. Labs może tworzyć interaktywne aplikacje internetowe, co otwiera zupełnie nowe możliwości dla użytkowników biznesowych, którzy potrzebują szybkich prototypów lub narzędzi do prezentacji danych.

Kompleksowe zarządzanie plikami. Wszystkie pliki utworzone podczas przepływu pracy Perplexity Labs (wykresy, obrazy i pliki kodu) są organizowane w zakładce, z której można je przeglądać lub pobierać.

Wydaje się, że wprowadzenie Labs to część szerszej strategii Perplexity mającej na celu wyjście poza podstawowe wyszukiwanie. Firma obecnie testuje własną przeglądarkę internetową AI o nazwie Comet. Te ruchy wskazują na ambicje stworzenia kompleksowego ekosystemu narzędzi AI dla biznesu. Coraz bardziej inwestuje w funkcje skierowane do firm, uruchamiając latem ubiegłego roku plan enterprise z zarządzaniem użytkownikami, wewnętrznym wyszukiwaniem wiedzy i innymi funkcjami. To strategiczne podejście może być częściowo motywowane oczekiwaniami inwestorów. Perplexity podobno prowadzi rozmowy o pozyskaniu nawet 1 mld dolarów kapitału od inwestorów przy wycenie oscylującej w okolicach 18 mld dolarów.