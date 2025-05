Claude 4 z kolejnymi nowościami. Konkurencja musi się mieć na baczności

Claude 4 rzuca wyzwanie ChatGPT i Gemini — tryb głosowy i darmowe wyszukiwanie w sieci

Jeśli nie wiecie, czym jest Claude, to tylko po krótce powiem, że to kolejny zaawansowany chatbot oparty na sztucznej inteligencji, jaki dostępny jest na rynku. Został stworzony przez firmę Anthropic, założoną przez byłych pracowników OpenAI (twórców ChatGPT) i szybko zyskał uznanie dzięki swoim zdolnościom do prowadzenia długich, spójnych rozmów, generowania kreatywnych tekstów, analizowania informacji i odpowiadania na złożone pytania. Od niedawna, wraz z premierą Claude 4, jego możliwości znacznie się rozszerzyły, czyniąc go jednym z najpotężniejszych modeli AI na rynku.

Zaledwie w zeszłym tygodniu Anthropic zaprezentował Claude 4 – najnowszą wersję swojej technologii AI. Ta aktualizacja sprawiła, że chatbot powrócił do gry, stając w szranki nawet z Gemini 2.5 Pro, również niedawno wydanym modelem, który dotychczas królował w rankingach testów wydajności. Dzięki temu Claude zyskał nowe zdolności w zakresie pisania i edytowania kodu oraz dogłębniejszą analizę promtów. W skład Claude 4 weszły dwa nowe modele: Claude 4 Opus i Claude 4 Sonnet.

Teraz natomiast, w ramach kolejnej aktualizacji, na użytkowników czekają nowe funkcje. Pierwszą z nich jest tryb głosowy. To opcja, która staje się standardem wiodących systemów AI, a ChatGPT i Gemini mocno w nią inwestują, zwłaszcza w kontekście integracji Gemini z urządzeniami Android. Dzięki temu trybowi użytkownicy mają możliwość znacznie naturalniejszej i płynniej interakcji z chatbotem. Zamiast męczyć się z wpisywaniem promptów i wiadomości, możemy po prostu rozmawiać z AI, swobodnie wymieniając prośby i odpowiedzi.

Na początku Claude będzie oferował tę funkcję w ramach testów beta dla wszystkich użytkowników mobilnych, a wdrożenie trybu ruszy w ciągu najbliższych kilku tygodni. Tryb głosowy będzie automatycznie korzystał z modelu Claude Sonnet 4 i na razie będzie dostępny wyłącznie w języku angielskim. Anthropic zapowiedział jednak, że funkcja ta będzie dostępna we wszystkich planach i aplikacjach, zarówno na Androidzie, jak i iOS.

Użytkownicy będą mieli do wyboru pięć różnych opcji głosu, o dość oryginalnych nazwach: Buttery, Airy, Mellow, Glassy i Rounded. Podczas rozmowy głosowej będzie można swobodnie przełączać się między trybem głosowym a tekstowym. Podobnie jak konkurenci, Claude będzie w stanie głosowo omawiać dokumenty, obrazy i złożone informacje. Oznacza to, że możesz przesyłać pliki, robić zdjęcia podczas rozmowy, a nawet filmować otoczenie, a Claude zrozumie kontekst. Na użytkowników planu Pro lub wyższego czeka dostęp do funkcji integracji wiedzy – Claude będzie miał dostęp do naszych maili, kalendarzy, dokumentów i historii wyszukiwania w sieci, by mieć więcej danych do pracy i personalizowania odpowiedzi.

Wraz z wprowadzeniem trybu głosowego, Anthropic ogłosił również, że wyszukiwanie w internecie jest teraz dostępne we wszystkich planach! Wcześniej była to płatna funkcja, która pozwalała Claude’owi przeszukiwać sieć w celu udzielania odpowiedzi na zapytania. To ogromna zmiana, która daje użytkownikom darmowych planów dostęp do najświeższych wiadomości, aktualnych trendów rynkowych i wszelkich danych w czasie rzeczywistym, które Claude może pobrać z internetu. Podobnie jak tryb głosowy, jest to funkcja, która staje się coraz bardziej popularna i jest już dostępna w Google Gemini, ChatGPT i innych głównych konkurentach Claude’a.