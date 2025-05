Apple naprawi Siri w iOS 19? Szykuje się gruntowna przebudowa

Siri do naprawy w iOS 19

Nie jest tajemnicą, że Apple Intelligence okazało się niewypałem. Gigant z Cupertino zapowiadał rewolucyjne funkcje, które w rzeczywistości mocno wszystkich zawiodły. Obiecywał również inteligentniejszą, kontekstową Siri i… to też nie wypaliło. Apple za bardzo pospieszył się z przygotowaniem na premierę iOS 18, przez co w efekcie nie dostaliśmy żadnych zmian w asystencie, co mocno rozczarowało użytkowników. Trudno się zresztą dziwić, bo przecież Apple Intelligence było głównym hasłem reklamującym serię iPhone 16.

Tylko co tak naprawdę poszło nie tak w kwestii Siri? Jak donosi Bloomberg:

Obecna wersja Siri w iOS 18 działa niczym system z dwoma “mózgami”: jeden obsługuje starsze, klasyczne komendy Siri, takie jak ustawianie timerów czy wykonywanie połączeń, a drugi zajmuje się bardziej zaawansowanymi zapytaniami. Ta druga możliwość będzie w stanie wykorzystywać dane użytkownika i już teraz jest używana, aby asystent nie mylił się, gdy ludzie zmieniają swoje zapytania w trakcie wydawania komendy.

Aby Apple Intelligence mogło zadebiutować wraz z iOS 18, firma nie miała czasu na połączenie tych dwóch systemów. Oznacza to, że oprogramowanie nie działa tak płynnie, jak mogłoby. Idealnie, ten połączony system działałby bez zarzutu, jednak w rzeczywistości inżynierowie nieustannie borykali się z “mnóstwem błędów”, a ostatecznie rzeczy nie działały zgodnie z przeznaczeniem. Craig Federighi, wiceprezes Apple ds. oprogramowania, ostatecznie wyraził obawy, że żadna z funkcji nie działa zgodnie z oczekiwaniami. Właśnie dlatego obiecywanej rewolucji nie dostaliśmy.

Teraz natomiast zbliżamy się do wydarzenia WWDC 2025, na którym Apple ma ogłosić iOS 19. W którym, zgodnie z doniesieniami, firma zamierza przebudować architekturę Siri od podstaw. To ma docelowo umożliwić wdrożenie trzech zapowiedzianych funkcji Siri dla iOS 18.4, które wciąż czekają na swoją premierę. By zapewnić sobie sukces, gigant wprowadził nawet znaczące zmiany w kierownictwie działu AI, na który skarżyło się wielu pracowników. Mark Gurman wspomina, że:

W przypadku iOS 19, plan Apple’a zakłada połączenie obu systemów i wprowadzenie nowej architektury Siri. Spodziewam się, że zostanie to zaprezentowane już na konferencji WWDC w czerwcu tego roku – z premierą wiosną 2026 roku w ramach iOS 19.4.

Tylko czy to naprawdę pomoże? Trudno powiedzieć. Nie ma co się spodziewać, że Siri nagle znajdzie się na poziomie Gemini czy ChatGPT, ale wycofanie dotychczasowej, ponad dziesięcioletniej, architektury Siri, to krok, który Apple musi w końcu podjąć.