iOS 19 może wreszcie pozwolić na transfer eSIM z iPhone’a na Androida. Nadchodzi przełom

Koniec problemów z eSIM? iOS 19 ma umożliwić łatwy transfer z iPhone’a na smartfony z Androidem

Do tej pory przeniesienie karty eSIM z iPhone’a na Androida zazwyczaj wymagało kontaktu z operatorem w celu uzyskania nowego kodu QR do aktywacji usługi na nowym telefonie. To niepotrzebna komplikacja, zwłaszcza gdy nie mamy bezpośredniej możliwości skontaktowania się z operatorem (np. numer jest na kogoś innego). Na szczęście podczas analizy kodu aplikacji Google SIM Manager, serwis Android Authority odnalazł intrygujące nowe ciągi znaków, które sugerują, że nadchodząca premiera iOS 19 wprowadzi wsparcie dla bezprzewodowego przenoszenia eSIM z iPhone’ów na telefony z Androidem.

Aplikacja Google SIM Manager, dostępna na różnych urządzeniach z Androidem, już teraz umożliwia konfigurację i transfer eSIM między smartfonami z tym systemem. Rozszerzenie tego ułatwienia na iOS będzie znaczącym krokiem. Kod wskazuje, że iOS 19 zyska nową stronę „Przenieś na Androida”, dostępną w ustawieniach pod ścieżką: Ustawienia > Ogólne > Przenieś lub wyzeruj iPhone’a. Obecnie, w stabilnej wersji iOS 18.5, ta opcja służy jedynie do przenoszenia danych między iPhone’ami.

Na nowej stronie „Przenieś na Androida” prawdopodobnie pojawi się dodatkowy przycisk „Inne opcje”, który, jak spekuluje serwis, pozwoli użytkownikom iOS na ręczne zainicjowanie bezprzewodowego transferu ich karty eSIM na nowy telefon z Androidem. Ten manualny proces transferu prawdopodobnie rozpocznie się od zeskanowania kodu QR na nowym telefonie z Androidem, podobnie jak odbywa się to obecnie przy przenoszeniu eSIM między urządzeniami z systemem Google’a.

Dalej ciągi znaków sugerują, że ten nowy proces transferu eSIM oparty na kodzie QR będzie służył jako alternatywa dla bardziej płynnej metody, być może funkcji Apple eSIM Quick Transfer, która obecnie działa tylko między iPhone’ami. Przeniesienie z kodem QR będzie wymagał wprowadzenia “identyfikatora sesji” i “kodu dostępu” na urządzeniu z Androidem, oba te elementy prawdopodobnie zostaną wygenerowane przez iPhone’a. Oprócz tego, komunikaty wskazują, że jeśli oba urządzenia nie będą w stanie połączyć się bezprzewodowo, może to być spowodowane tym, że iPhone nie działa na iOS 19 lub nowszej wersji.

Choć może się wydawać dziwne, że to w aplikacji Google’a odnaleziono funkcję iOS 19, to w rzeczywistości ma to wiele sensu. Przy takiej opcji potrzebna byłaby współpraca obu firm, ponieważ gigant z Mountain View musi zbudować odpowiednie wsparcie w swojej aplikacji SIM Manager. Jednak wszystkiego dowiemy się zapewne podczas WWDC 2025, czyli dorocznej konferencji organizowanej przez Apple’a, na której gigant przedstawi nowości w swoich systemach operacyjnych. Spodziewamy się, że ta funkcja znajdzie się wśród nich, chociaż z drugiej strony – może Apple nie będzie chciał się tak głośno chwalić tym, że można bezproblemowo uciec od iPhone’ów? Zobaczymy.