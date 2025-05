OnePlus z nowymi narzędziami AI: “Plus Key” i inteligentne funkcje, których mogą pozazdrościć inni

“Plus Key” – nowy, programowalny przycisk z mocą AI

Na początku roku OnePlus zapowiedział zastąpienie kultowego suwaka alertów programowalnym przyciskiem w przyszłych modelach. Pete Lau, CEO firmy, informował wówczas, że nowy przycisk umożliwi szybką zmianę profili dźwiękowych bez wybudzania urządzenia, ale będzie również oferował inne funkcjonalności. Teraz wiadomo już więcej, bo ten programowalny przycisk, nazwany Plus Key, pozwala użytkownikom nie tylko na zmianę profili dźwiękowych, ale także na szybkie uruchomienie aparatu, rozpoczęcie tłumaczenia, uruchomienie nagrywania, a nawet aktywację nowej funkcji AI Plus Mind.

Czytaj też: Wielka aktualizacja Xiaomi już w maju. Te modele otrzymają HyperOS 2.2 jako pierwsze

Plus Key to ewolucja suwaka alertów, zaprojektowana z myślą o szybkim dostępie do funkcji AI. Może być spersonalizowany do różnych zadań, w tym aktywacji AI Plus Mind, która potrafi błyskawicznie zapisywać, kategoryzować i wyszukiwać ważne informacje wyświetlane na ekranie. Prostym naciśnięciem lub gestem trzech palców (przesunięcie w górę) zbierzemy kluczowe treści do dedykowanej przestrzeni Mind Space, takiej jak szczegóły wydarzeń, harmonogramy czy notatki. W przeciwieństwie do zwykłego zrzutu ekranu, AI Plus Mind wykorzystuje analizę kontekstową do ekstrakcji istotnych danych, np. automatycznie dodając wydarzenie do kalendarza. Wspiera również wyszukiwanie w języku naturalnym, a do końca roku zyska możliwość automatycznego kategoryzowania zapisanych treści.

Czytaj też: One UI 8 ułatwi organizację zadań. Kolejna nowość na horyzoncie

Pakiet AI od OnePlus: Tłumaczenia, asystenci i ulepszenia zdjęć

Oczywiście na tym nie koniec, bo OnePlus ujawnił też, że jego domyślne aplikacje wkrótce zyskają integrację z Gemini, a także ogłosił nowy pakiet narzędzi opartych na sztucznej inteligencji dla swoich urządzeń. Pakiet AI od OnePlus zawiera kilka funkcji, które znamy już z urządzeń Google i Samsunga, takich jak tłumaczenia tekstu, głosu, obrazu z aparatu i ekranu. Chiński producent zdecydował się skonsolidować je w jedno narzędzie dla wygody i łatwiejszego korzystania. Ponadto pakiet wprowadza kilka unikalnych funkcji dostosowanych do regionalnych odbiorców, które mają pomóc mu się wyróżnić.

Oto najważniejsze elementy pakietu AI OnePlus:

AI VoiceScribe — pozwala użytkownikom nagrywać, podsumowywać i tłumaczyć rozmowy oraz spotkania bezpośrednio w popularnych aplikacjach do przesyłania wiadomości, rozmów wideo i spotkań online.

— pozwala użytkownikom nagrywać, podsumowywać i tłumaczyć rozmowy oraz spotkania bezpośrednio w popularnych aplikacjach do przesyłania wiadomości, rozmów wideo i spotkań online. AI Call Assistant — oferuje automatyczne podsumowania rozmów lub tłumaczenie rozmów w czasie rzeczywistym w aplikacji OnePlus Dialer. Niestety, na początek te funkcje będą dostępne wyłącznie w Indiach , a OnePlus nie ogłosił jeszcze planów szerszej globalnej dostępności.

— oferuje automatyczne podsumowania rozmów lub tłumaczenie rozmów w czasie rzeczywistym w aplikacji OnePlus Dialer. Niestety, na początek te funkcje będą dostępne , a OnePlus nie ogłosił jeszcze planów szerszej globalnej dostępności. AI Translation — konsoliduje tłumaczenie tekstu, głosu na żywo, obrazu z aparatu i ekranu w jedną aplikację, ułatwiając komunikację.

— konsoliduje tłumaczenie tekstu, głosu na żywo, obrazu z aparatu i ekranu w jedną aplikację, ułatwiając komunikację. AI Search — obsługuje konwersacyjne zapytania w języku naturalnym, przeszukując pliki, ustawienia, notatki i kalendarze.

— obsługuje konwersacyjne zapytania w języku naturalnym, przeszukując pliki, ustawienia, notatki i kalendarze. AI Reframe — pomaga użytkownikom w uzyskaniu lepszych zdjęć poprzez inteligentną analizę sceny, identyfikację obiektu i dostosowywanie kompozycji, oferując wiele opcji kadrowania.

— pomaga użytkownikom w uzyskaniu lepszych zdjęć poprzez inteligentną analizę sceny, identyfikację obiektu i dostosowywanie kompozycji, oferując wiele opcji kadrowania. AI Best Face 2.0 – funkcja, która zostanie dodana do pakietu jeszcze tego lata, automatycznie poprawi zdjęcia grupowe, korygując zamknięte oczy lub dziwne miny nawet u 20 osób.

Czytaj też: One UI 8 zmieni Twój smartfon w osobistego trenera biegania

Dzięki integracji z Gemini aplikacje Google będą mogły płynnie współpracować z narzędziami sztucznej inteligencji OnePlus, natomiast nad bezpieczeństwem danych będzie czuwało narzędzie Private Computing Cloud, które przetwarza dane na urządzeniu i zapewnia szyfrowanie w chmurze.