One UI 8 zmieni Twój smartfon w osobistego trenera biegania

One UI 8 z rewolucją dla biegaczy — poznaj funkcję Running Coach od Samsunga

Spodziewamy się, że One UI 8 nie będzie aż tak wielką aktualizacją jak wciąż wdrażana „siódemka”. Samsung narzucił bardzo szybkie tempo, zapewne po to, by po części zrekompensować użytkownikom ogromne opóźnienia, jakich doświadczyli przy okazji poprzedniej generacji, opartej na Androidzie 15. Mimo wszystko, dostaniemy kilka znaczących ulepszeń w ramach One UI 8, które będą nadal rozwijać innowacje wprowadzone poprzednio, takie jak Now Bar czy Now Brief, który pojawi się w formie audio. Gigant zamierza też naprawić kilka niedociągnięć i dodać kolejne nowości.

Czytaj też: One UI 8 ułatwi organizację zadań. Kolejna nowość na horyzoncie

Wśród nich znajdzie się coś dla pasjonatów biegania — Running Coach (Trener Biegania). Ta nowa funkcja zrobi dokładnie to, co sugeruje jej nazwa – pomoże użytkownikom określić ich aktualny poziom kondycji, a następnie stworzy spersonalizowany plan treningowy w oparciu o zebrane dane. Cel? Maksymalizacja korzyści z każdego biegu, bo kto by nie chciał mieć darmowego trenera biegania w swoim smartfonie?

Czytaj też: Android 16 na Twoim Galaxy? Testy One UI 8 ruszą już wkrótce

Od kilku alt Samsung aktywnie rozwija funkcje dla biegaczy, a biorąc pod uwagę zaangażowanie w rozwój AI, taki ruch wydaje się logicznym krokiem. Smartwatche Galaxy Watch od dawna wspierają śledzenie treningów biegowych, a firma wprowadziła również bardziej precyzyjne dane dotyczące VO2 Max (maksymalnego poboru tlenu) i utraty potu. Te ulepszenia już teraz zapewniają biegaczom lepszy wgląd w ich postępy i efektywność treningów.

Czytaj też: Wielka aktualizacja Xiaomi już w maju. Te modele otrzymają HyperOS 2.2 jako pierwsze

Raport przybliżył nam działanie Trenera Biegania. Na początku użytkownik zostanie poproszony o wykonanie testu, który polega na przebiegnięciu jak najdłuższego dystansu w ciągu 12 minut. Na podstawie uzyskanych wyników, Running Coach stworzy spersonalizowany plan treningowy, dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości. Narzędzie będzie również wykorzystywać oceny “Level up” (podnoszenie poziomu) do monitorowania postępów, zapewniając, że użytkownik nie przeciąża się i minimalizując ryzyko kontuzji.

Czytaj też: Te urządzenia firmy Motorola nie otrzymają aktualizacji do Androida 16

Na tym nie koniec, bo Running Coach będzie również pobierał dane tętna w czasie rzeczywistym z zegarka Galaxy Watch, aby ocenić intensywność ćwiczeń, co jest kluczowe dla bezpiecznego i efektywnego treningu. Przez cały czas trwania biegu, aplikacja będzie dostarczać wskazówek, co sprawi, że doświadczenie będzie przypominać obecność osobistego trenera tuż obok nas. Dla entuzjastów biegania będzie to naprawdę ogromne ułatwienie, podobnie jak dla tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z tym sportem.

Czytaj też: Android 16 wprowadzi interaktywne powiadomienia, które zmienią doświadczenia użytkownika

Samsung potwierdził już oficjalnie, że One UI 8 pojawi się tego lata. Dokładna data nie została podana, ale zgodnie z doniesieniami, premiera nakładki odbędzie się podczas nadchodzącego Galaxy Unpacked, na którym zadebiutują Galaxy Z Fold 7 i Galaxy Z Flip 7. Z tego względu oczekujemy, że testy beta rozpoczną się w bardzo bliskiej przyszłości. W pierwszej kolejności trafią do serii Galaxy S25 i zapewne zeszłorocznych flagowców, a potem? Tego dowiemy się wkrótce.