Android 16 na Twoim Galaxy? Testy One UI 8 ruszą już wkrótce

Kiedy i dla których urządzeń? Podsumowanie informacji o becie One UI 8

Samsung mocno rozczarował wielu swoich fanów, bo One UI 7 z Androidem 15 zaczęło być wdrażane dopiero w kwietniu. Na szczęście proces przechodzi całkiem sprawnie. Dodatkowo, zapewne w celu złagodzenia niezadowolenia użytkowników, gigant przyspieszy kolejną wersję. Już oficjalnie ogłoszono, że One UI 8 z Androidem A16 pojawi się jeszcze tego lata, a to oznacza, że wersja beta zostanie udostępniona w najbliższym czasie. Od razu warto wspomnieć, że z dotychczasowych doniesień wynika, że One UI 8 nie przyniesie rewolucyjnych zmian, skupi się natomiast na płynniejszym działaniu systemu i wprowadzeniu drobnych ulepszeń.

Opierając się na najnowszych wiadomościach i przeciekach, program beta One UI 8 może ruszyć już pod koniec maja lub na początku czerwca. Samsung zazwyczaj uruchamia programy beta na kilka miesięcy przed stabilnym wydaniem, a biorąc pod uwagę, że Android 16 ma zadebiutować w czerwcu, ten harmonogram wydaje się sensowny. W tym jednak wypadku powinniśmy „ósemkę” traktować raczej jak One UI 7.1, a przynajmniej na to wskazują planowane zmiany. W samej nakładce raczej nie spodziewamy się ogromu nowych funkcji, ale nie ma się co załamywać, bo Android 16 wprowadzi ich naprawdę sporo.

Jeśli chodzi o harmonogram testów beta, Samsung jeszcze nie udostępnił żadnych szczegółów. Oznacza to, że nie mamy również oficjalnej listy urządzeń, na których będzie można wypruwać One UI 8 przed premierą. Możemy jednak spekulować, bazując na wcześniejszej polityce aktualizacji oprogramowania, że trafi ona do najnowszych flagowców i składaków, a następnie rozszerzy się na inne urządzenia:

Seria Galaxy S25 – tegoroczne modele serii Galaxy S to w zasadzie pewnik, jeśli chodzi o udostępnianie wersji beta. Zresztą, strona forum dla wersji beta jest już aktywna dla tych urządzeń, więc pozostaje tylko czekać na możliwość dołączenia do testów.

Galaxy Z Fold 6 i Z Flip 6 – spodziewamy się, że One UI 8 zadebiutuje razem z nową generacją składaków, a to oznacza specjalne optymalizacje pod ten typ urządzeń. To logiczne, że Samsung będzie chciał je wcześniej przetestować na poprzednikach.

Seria Galaxy S24 – zeszłoroczne flagowce działają już pod kontrolą One UI 7, więc czas na nowości.

W późniejszym czasie Samsung może dołączyć do bety starsze urządzenia, takie jak seria Galaxy S23, Galaxy Z Fold5, Z Flip5 oraz niektóre tablety, np. Tab S10 i S9. Smartfony ze średniej półki – m.in. Galaxy A55, A56, A35 czy A36 – również mogą ją otrzymać, ale prawdopodobnie nie od razu. Należy również pamiętać, że dostępność testowego wydania może być ograniczona do wybranych rynków. Beta One UI 7 trafiła praktycznie od razu do Polski, więc mamy nadzieję, że tym razem gigant również nie zapomni o polskich użytkownikach i pozwoli im sprawdzić nowości przed stabilnym wydaniem.