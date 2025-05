One UI 8 ułatwi organizację zadań. Kolejna nowość na horyzoncie

Samsung Reminder z nowym designem w One UI 8

Aplikacja Samsung Reminder (Przypomnienie) to preinstalowana aplikacja na urządzeniach południowokoreańskiego giganta, służąca do zarządzania przypomnieniami i powiadomieniami o ważnych wydarzeniach i zadaniach. Możemy dodawać tam przypomnienia, ustawiać czas powiadomień czy ich powtarzalność. Choć tego typu funkcjonalności dostępne są w wielu apkach, to zwykle jako dodatkowa opcja, a tutaj to w zasadzie sedno aplikacji – przypominanie nam o wszystkim, co ważne. Jest ona łatwa w obsłudze i intuicyjna, ale najwyraźniej Samsung postanowił jeszcze ją ulepszyć.

Już w One UI 7 Samsung Reminder otrzymał nowe funkcje, a w One UI 8 czeka ją metamorfoza, która sprawi, że będzie prezentować się znacznie prościej i intuicyjniej. Jak wynika z raportu, największą zmianą będzie przeprojektowanie sekcji “Kategorie”. Zamiast ukrywać się w menu po lewej stronie ekranu, teraz będą one widoczne bezpośrednio na górze strony głównej. Interfejs będzie bardziej przejrzysty i łatwiejszy w obsłudze, bo tak istotna opcja będzie dostępna od razu, bez zbędnego przeszukiwania menu.

One UI 7 One UI 8

Na górze ekranu głównego pojawi się sześć wyraźnych kart kategorii: Dzisiaj, Zaplanowane, Ważne, Miejsce, Bez alertu oraz Ukończone. Poniżej tych kart znajdą się ostatnio dodane przypomnienia. Co więcej, jeśli użytkownik uzna, że kategorie zajmują zbyt dużo miejsca, będzie mógł je zminimalizować poprzez przewinięcie w dół, co świadczy o elastyczności nowego designu. Na tym nie koniec, bo zmiany na lepsze dotknęły również pola tekstowego służącego do dodawania nowych przypomnień. Ikona “Plus” (+) została przeniesiona do wnętrza pola tekstowego (na lewą stronę), zastępując wcześniej osobny przycisk po prawej stronie. Wydaje się również, że zniknął przycisk “Sortuj”.

One UI 8 nie będzie tak wielką aktualizacją, jak One UI 7. Samsung, po ogromnych opóźnieniach, zdecydował się na przyspieszenie cyklu wydawniczego, przez co stabilna wersja oprogramowania zostanie wydana już w lecie, zapewne razem z Galaxy Z Fold 7 i Galaxy Z Flip 7. W nadchodzących tygodniach natomiast pojawić ma się pierwsza wersja beta, która pokaże nam przynajmniej część planowanych ulepszeń. Znacznie więcej będzie działo się po stronie Androida 16, bo Google przygotował dla nas naprawdę dużo zmian i usprawnień, więc nawet jeśli południowokoreański gigant nie przygotuje ich wiele, nie będzie na co narzekać.