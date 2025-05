Które smartfony Motorola dostaną Androida 16?

Z racji, że stabilne wydanie Androida zbliża się wielkimi krokami i wszystko wskazuje na to, że Google udostępni go szybciej niż w poprzednich latach, wiele osób zastanawia się, czy taka aktualizacja do nich trafi. Polityka związana z aktualizacjami jest dość skomplikowaną kwestią w przypadku urządzeń z Androidem, bo zależy od poszczególnych producentów. Samsung oferuje najdłuższe wsparcie, podobnie jak Google, jednak co z innymi? Tutaj to prawdziwa loteria, zwłaszcza że wiele firm nie chwali się tak tymi informacjami. Nic więc dziwnego, że użytkownicy ich urządzeń, przy okazji premiery kolejnej wersji oprogramowania, zastanawiają się, czy jeszcze się na nią załapią.

Motorola w tej kwestii się nie błyszczy. Nawet najnowsze flagowce, takie jak tegoroczne modele Razr otrzymują gwarancję jedynie trzech lat aktualizacji Androida. Sytuacja pogarsza się w przypadku urządzeń ze średniej i niższej półki cenowej, gdzie większość z nich może liczyć maksymalnie na dwie duże aktualizacje systemu. Sytuację pogarsza fakt, że Motorola często nie informuje z wyprzedzeniem o planach aktualizacji dla wielu swoich modeli, co sprawia, że użytkownicy nie wiedzą, czy ich telefon otrzyma kolejną wersję Androida. Marka nie publikuje również listy kwalifikujących się urządzeń ani harmonogramu wdrażania aktualizacji – podobnie było w przypadku Androida 15.

Oczywiście nawet Motorola potrafi czasem zaskoczyć i tak w zeszłym roku ogłosiła, że średniopółkowy Edge 50 Neo dostanie pięć dużych aktualizacji Androida, co potem zostało rozszerzone na kilka innych modeli. Niestety, chociaż spodziewaliśmy się większych zmian w polityce, tak się nie stało. Mimo wszystko trudno się dziwić, że użytkownicy są w kropce, jeśli chodzi o to, czy ich smartfony doczekają się kolejnej wersji oprogramowania, czy może już powinni zacząć rozglądać się za czymś nowszym.

Ze względu na nadchodzącą premierę stabilnego Androida 16 w sieci pojawiła się już lista modeli, które powinny tę aktualizację dostać. Opiera się ona na dotychczasowej polityce aktualizacji firmy oraz pewnej dozie spekulacji, więc dobrze jest podchodzić do niej z dystansem. Jeśli jednak wasz model znalazł się na liście, jest duże prawdopodobieństwo, że aktualizację otrzymacie.

Lista smartfonów Motorola, które (prawdopodobnie) dostaną Androida 16: