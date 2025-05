Apple wraca do smart home? Tajemnicze urządzenie z ramieniem robota w drodze

Apple rozszerzy ekosystem o nowe urządzenia smart home

Produkty smart home nie są obce Apple’owi. Firma już wcześniej próbowała swoich sił w tym segmencie, wprowadzając do sprzedaży HomePod i HomePod mini. Niestety oba produkty nie spełniły pokładanych w nich oczekiwań i nie stały się rynkowym hitem. Gigant najwyraźniej się nie poddał i chce podejść do tematu raz jeszcze, od razu z kilkoma nowymi urządzeniami inteligentnego domu, które mają zadebiutować pod koniec 2025 roku i na początku 2026.

Mark Gurman w swoim raporcie przybliżył nam pomysły Apple’a i trzeba przyznać, że niektóre z nich brzmią dość interesująco. Jednym z najbardziej intrygujących projektów jest urządzenie przypominające iPada, wyposażone w ramię robota. To wizja prosto z science-fiction, a Gurman nie przybliżył nam szczegółów, więc ciężko powiedzieć, jakie byłoby konkretne przeznaczenie tego urządzenia. Możemy jedynie spekulować, że mogłoby służyć do interakcji z użytkownikiem w sposób bardziej dynamiczny niż tradycyjny ekran, np. podążając za osobą w pomieszczeniu lub oferując zaawansowane funkcje wideo-rozmów.

Oczywiście od razu nasuwa się na myśl, że taki sprzęt byłby bajecznie drogi i nie każdy mógłby sobie na to pozwolić. Dlatego Apple opracuje prostszą, budżetową wersją tego urządzenia, pozbawioną ramienia robota. Projekt o nazwie kodowej J490 miał zostać wprowadzony na rynek wcześniej, ale Apple podobno boryka się z pewnymi problemami technicznymi, zwłaszcza w zakresie integracji z Siri. To mnie nie dziwi, bo chociaż gigant miał ogromne plany związane z Siri i Apple Intelligence, jak na razie nic z nich nie wyszło. Mimo to, jeśli uda się pokonać dotychczasowe przeszkody, ten tańszy model może ujrzeć światło dzienne jeszcze przed końcem bieżącego roku.

Tutaj pojawiają się też spekulacje na temat innych funkcji sztucznej inteligencji. Urządzenia smart home to świetna platforma do wprowadzania tego typu rozwiązań, ale niestety Apple w tej kwestii nie ma za wiele do zaoferowania. To, co pokazał w ramach iOS 18 było raczej falstartem. Przed nami jednak WWDC 2025 i spodziewamy się, że na nadchodzącym wydarzeniu gigant trochę się zrehabilituje. Chociaż nie ma co oczekiwać, że nagle dogoni konkurencję, to być może w końcu na poważnie wejdzie na rynek AI.

Tak czy inaczej, ponowne wejście na rynek smart home pokazuje, że Apple nie rezygnuje z ambicji w tym segmencie. Poza udoskonalaniem ekosystemu HomeKit, chce zaoferować konkretne, fizyczne produkty, które mogą zrewolucjonizować sposób, w jaki wchodzimy w interakcje z naszymi domami. Oby tym razem się udało.