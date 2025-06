Zaufanie do AI – kluczowy temat trzeciej edycji SAS Innovate on Tour 2025 w Warszawie

“Outcomes that Outperform” – wizja przyszłości według SAS

Konferencję SAS Innovate on Tour 2025 w Warszawie otworzył Patrick Xhonneux (Senior Vice President Marketing w SAS) prezentacją “Outcomes that Outperform”, w której przedstawił przełomowe innowacje SAS – od Agentic AI po Digital Twins i Quantum AI. Keynote nakreślił strategiczną wizję, jak organizacje mogą współpracować z SAS, aby zmniejszyć złożoność procesów, przyspieszyć produktywność i osiągnąć wyniki, które naprawdę mają znaczenie.

Xhonneux podkreślił, że SAS kształtuje przyszłość danych i AI poprzez innowacje, które przesuwają granice tego, co możliwe. Jego prezentacja nadała ton całemu wydarzeniu, pokazując, jak firmy mogą wyjść poza szum wokół generatywnej AI i skupić się na zaufanych rozwiązaniach, które przynoszą wymierne korzyści biznesowe.

Bias w AI – problem nie do zbagatelizowania

Jednym z najciekawszych momentów konferencji była prezentacja podczas sesji “Responsible AI Driven Decisions”, prowadzonej przez Anselmo Marmonti (Vice President Risk, Fraud & Compliance Solutions w SAS), która bezpardonowo rozprawiła się z mitami dotyczącymi neutralności AI. Badania pokazały systematyczną dyskryminację w modelach językowych OpenAI, Anthropic i Meta – czarni wnioskodawcy potrzebują aż 120 punktów więcej niż biali dla tego samego poziomu ryzyka w przypadku kredytów hipotecznych. To nie są abstrakcyjne rozważania – mówimy o realnych problemach, które wpływają na życie ludzi już dziś.

Odpowiedzią na te wyzwania ma być przejście od generatywnej AI do agentowej AI. SAS Intelligent Decisioning to platforma, która pozwala budować agentów AI w scenariuszach “human-in-the-loop” i “human-out-of-the-loop”, czyli z różnym stopniem ludzkiej kontroli nad procesem decyzyjnym.

Practical AI: od Digital Twins do danych syntetycznych

Najbardziej efektowną częścią prezentacji była demonstracja podczas sesji “More Productive Data & AI: The SAS Viya Portfolio”, prowadzonej przez Udo Sglavo (Vice President Applied AI and Modeling w SAS) oraz Davida Weika (Sr Software Development Engineer w SAS). Pokazali współpracę SAS z Epic Games (twórcami Fortnite) przy tworzeniu immersyjnych Digital Twins. Georgia Pacific wykorzystuje fotorealistyczne symulacje z aktywną fizyką do optymalizacji planów fabrycznych i poprawy bezpieczeństwa pracowników. To pokazuje, jak technologie z branży gier mogą rewolucjonizować przemysł – kto by pomyślał, że silnik Unreal Engine będzie pomagał w zarządzaniu fabrykami?

Równie praktyczny okazał się SAS Data Maker, wzmocniony przez przejęcie brytyjskiej firmy Hazy – lidera w generowaniu danych syntetycznych. Piotr Kaczyński (Senior Data Scientist w SAS Poland) demonstrował, jak narzędzie pozwala na generowanie danych, które statystycznie reprezentują oryginalne zestawy danych bez naruszania prywatności, co rozwiązuje problemy z RODO raz na zawsze.

Quantum AI – nie science fiction, ale rzeczywistość

Może zabrzmi to jak science fiction, ale quantum computing już nie jest odległą przyszłością. Badanie 500 liderów biznesowych pokazuje, że 60% z nich aktywnie eksploruje lub inwestuje w quantum computing. SAS oferuje architektury hybrydowe, łączące tradycyjne AI z przetwarzaniem kwantowym, a przykłady sukcesów mówią o 300% poprawie wyników i 97% dokładności przewidywań.

SAS Workbench – środowisko dla każdego programisty

SAS Workbench to odpowiedź na potrzeby współczesnych zespołów deweloperskich, zaprezentowana przez zespół SAS. Nowe środowisko kodowania wspiera SAS, Python i R z interfejsem low-code/no-code, dostępne na AWS i Azure. Podczas demonstracji pokazano analizę sentymentu na 500 milionach recenzji Amazon – to pokazuje skalę możliwości platformy.

Architektura wielojęzykowa pozwala na przełączanie między algorytmami SAS i Python jedną linią kodu, co znacznie ułatwia pracę analitykom przyzwyczajonym do różnych narzędzi.

AI w Polsce – sukcesy i wyzwania

Polska scena AI ma się całkiem nieźle. Zespół PZU wygrał hackathon SAS w poprzednim roku, opracowując rozwiązanie do usprawnienia obsługi szkód masowych w ubezpieczeniach. Anonimizacja danych osiągnęła 97% skuteczność wykrywania danych wrażliwych, a mechanizmy wspomagające likwidację szkód znacznie przyspieszyły proces obsługi klientów.

Paweł Klimiuk (Head of AI w PKO BP) również przedstawił doświadczenia banku z AI – od chatbotów reagujących na procesy end-to-end, przez rozwiązania CRM, po automatyczną obsługę pism z ekstraktorami danych. Bank globalnie udostępnił modele językowe dla swoich pracowników, co pokazuje skalę transformacji cyfrowej w polskim sektorze finansowym.

Co czeka nas w przyszłości?

Przyszłość AI według SAS to Agentic AI – systemy, które nie tylko przetwarzają dane, ale aktywnie angażują się z użytkownikami i wpływają na wyniki biznesowe. Agent AI nie tylko ocenia scoring kredytowy, ale także wyjaśnia proces decyzyjny, generuje podsumowania i prowadzi użytkowników przez każdy krok aplikacji.

SAS Viya Copilot, obecnie dostępny w prywatnej wersji preview, z planowanym wydaniem w trzecim kwartale 2025 roku, ma być osobistym asystentem dla deweloperów, specjalistów data science i użytkowników biznesowych.

Praktyczne wnioski

Co można wyciągnąć z warszawskiej konferencji? Po pierwsze, AI to nie magia – to narzędzie, które wymaga odpowiedzialnego podejścia. Po drugie, sukces w AI nie zależy od najnowszych algorytmów, ale od jakości danych i przemyślanych procesów. Po trzecie, polskie firmy wcale nie odstają od światowych trendów – przykłady PZU czy PKO BP pokazują, że potrafimy wykorzystywać AI w praktyczny sposób.

Czytaj też: Nasz Bielik na wielkiej scenie. Nvidia wspiera rozwój polskiego AI

Czy tego potrzebujemy? Zdecydowanie tak. W świecie, gdzie dane stają się najważniejszym surowcem, umiejętność ich bezpiecznego i efektywnego wykorzystania będzie decydować o konkurencyjności firm. SAS pokazuje, że można mieć nowoczesne AI i nie stracić nad nim kontroli.