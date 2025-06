Sigma 17-40 f/1.8 DC Art – zapowiada się prawdziwy hit

Sigma 17-40 f/1.8 DC Art – parametry

Konstrukcja obiektywu: 17 elementów w 11 grupach (4 soczewki asferyczne, 4 soczewki ze szkła SLD)

Kąt widzenia (APS-C): 79,7° – 39,1°

Liczba listków przysłony: 11 (przysłona kołowa)

Maksymalna wartość przysłony: f/16

Stabilizacja: nie

Autofocus: HLM

Minimalna odległość ostrzenia: 28 cm od matrycy aparatu

Maksymalne powiększenie: ×0,20

Średnica filtra: 67 mm

Wymiary (średnica × długość): 72,9 × 115,9 mm

Waga: 535 g

Dostępne wersje: Sony E, Fujifilm X, Leica L, Canon RF

Cena: ~4290 zł

Najnowszy obiektyw Sigma 17-40 f/1.8 DC Art bazuje na rozwiązaniach, które zadebiutowały w przeznaczonym dla niepełnoklatkowych lustrzanek obiektywie Sigma 18-35mm F1.8 DC HSM | Art, który był pierwszym tak jasnym zoomem dla matryc niepełnoklatkowych. Od jego premiery minęło jednak sporo czasu i dzięki nowym osiągnięciom w konstrukcji obiektywów udało się nie tylko stworzyć obiektyw o szerszym zakresie ogniskowych przy tej samej jakości, ale także zredukować wagę całości aż o 30%. W rezultacie Sigma 17-40 f/1.8 DC Art ma gabaryty i wagę porównywalną ze znany dobrze Tamronem 17-70 mm F/2.8 DI III-A VC RXD przy jasności wyższej o 1,3 EV.

Czytaj też: Test Viltrox 27 mm f/1.2 E – Jego Wysokość Król, pan na APS-C.

Jak przystało na szkło najwyższej klasy, nowy obiektyw ma wewnętrzny mechanizm zoomu (nie zmienia więc rozmiarów i środka ciężkości przy zmianie ogniskowej) i zredukowany efekt oddychania przy ostrzeniu, co sprawia, że jest świetnym wyborem nie tylko do zdjęć, ale także do filmowania.

Zaawansowana konstrukcja optyczna składa się z 17 elementów w 11 grupach, w tym z 4 soczewek asferycznych i 4 soczewek o superniskiej dyspersji. Producent duży nacisk postawił na redukcję aberracji chromatycznej i komy, obiektyw ma też znakomitą rozdzielczość nawet przy pełnym otwarciu przysłony, kontrast i minimalne flary i ghosting dzięki powłokom Super Multi-Layer Coating.

Mechanizm autofocusa napędzany jest bardzo szybkim i cichym silnikiem HLA, zapewniającym precyzję i wydajność znacznie lepszą niż stosowany w serii Contemporary napęd STM. Obiektyw otrzymał oczywiście komplet przełączników niezbędnych do wygodnej pracy – pierścień przysłony z przełącznikiem pozwalającym wybór pracy z kliknięciem lub bez (wersja z bagnetem RF będzie mieć jednak zamiast niego control ring bez opcji włączenia kliknięć), programowany przycisk blokady ostrości i przełącznik AF/MF.

Obiektyw zapowiada się bardzo interesująco. Dość wysoka cena wydaje się uzasadniona, patrząc na deklarowane parametry nowego szkła – jeśli testy to potwierdzą, to w końcu będzie wyższej klasy alternatywa dla popularnego, bardzo przecież udanego zoomu Sigma 18-50 mm f/2.8 DC DN Contemporary, oraz poważna konkurencja dla Sony E 16-55 mm f/2.8 G, który mając większy zasięg ogniskowych, jest ciemniejszy i… droższy.

Cena detaliczna ustalona została na 4290 zł, dostępność natomiast w sprzedaży od 10 lipca, z wyjątkiem wersji z bagnetem RF, która powinna być dostępna w sierpniu.photo