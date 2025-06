Siły lądowe na wypasie. Chiny mają nowy opancerzony pojazd ZTL-19 z wielkim działem

Dziś państwa na całym świecie intensywnie inwestują w rozwój platform, które nie tylko zapewniają większą siłę ognia, lecz także gwarantują lepszą mobilność i ochronę dla żołnierzy. Postęp ten odzwierciedla strategiczne przesunięcie w kierunku bardziej wszechstronnych i zdolnych do szybszych reakcji jednostek bojowych. Ostatnie tendencje wyraźnie wskazują z kolei na rosnące zainteresowanie kołowymi pojazdami opancerzonymi, które oferują kompromis między szybkością, siłą ognia i zdolnością adaptacji. Tego typu konstrukcje zyskują coraz większe uznanie ze względu na elastyczność operacyjną, a to szczególnie w zróżnicowanych terenach i scenariuszach konfliktowych. Trend ten wpisuje się w szerszą transformację doktryn wojskowych, kładącą nacisk na potrzebę posiadania zwinnych i wielozadaniowych pojazdów bojowych.

Chiny mają ZTL-19. To nowy pretendent do miana króla na polu walki

Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza (PLA) wprowadziła niedawno do użytku ZTL-19, a więc 8-kołowy pojazd opancerzony, będący wyrazem dążenia państwa do modernizacji sił lądowych. Bazując na doświadczeniach z wcześniejszych modeli, takich jak ZTL-11 i Typ 08, ZTL-19 ma integrować w sobie zaawansowane technologie zwiększające jego skuteczność bojową. Co więc wyróżnia ten sprzęt? Przede wszystkim wysokociśnieniowa, niskoodrzutowa armata gwintowana kalibru 105 mm, która to jest zdolna do wystrzeliwania różnych typów amunicji, a w tym przeciwpancernej i naprowadzanej laserowo. Tego typu uzbrojenie umożliwia precyzyjne zwalczanie wielu celów, a gdyby tego było mało, pojazd posiada dodatkowo automatyczny system ładowania oraz panoramiczne systemy celownicze, które dodatkowo przyspieszają wykrywanie i eliminowanie zagrożeń.

Mobilność to również jeden z kluczowych atutów ZTL-19. Podwozie tego pojazdu zostało wyposażone w nowy zespół napędowy z mocniejszym silnikiem i automatyczną skrzynią biegów, co miało na dodatek zostać zoptymalizowane pod kątem konserwacji i doczekało się dodatkowo ulepszonego zawieszenia. Co istotne, pojazd ma dwa kanałowe pędniki wodne z tyłu, które zapewniają mu zdolności ziemno-wodne, rozpędzając go poza lądem do prędkości 8-10 km/h, co rozszerza zakres jego działań w środowiskach rzecznych i przybrzeżnych. Na tym jednak wyjątkowość nowego pojazdu bojowego, którym mogą pochwalić się Chiny, wcale się nie kończy.

W kwestii ochrony ZTL-19 wykorzystuje stal wysokowytrzymałościową oraz modułowy pancerz kompozytowy, oferując pełną osłonę 360 stopni przed bronią strzelecką i dodatkową ochronę przednią przed silniejszymi zagrożeniami. Jego kadłub został nawet specjalnie wzmocniony, aby zwiększyć odporność na miny i ładunki improwizowane (IED), co znacznie poprawia bezpieczeństwo załogi. Innymi słowy, samo wprowadzenie ZTL-19 na służbę pokazuje, że Chiny strategicznie stawiają na rozwój wszechstronnych i mobilnych platform opancerzonych. Poprzez połączenie zaawansowanego uzbrojenia, wysokiej mobilności i odpowiedniej ochrony w jednym pojeździe, chińska armia zwiększa swoje możliwości szybkiego reagowania i elastyczności operacyjnej w różnorodnych scenariuszach bojowych. To podejście odpowiada światowym trendom modernizacji armii, które coraz częściej preferują pojazdy wielozadaniowe, niepoświęcające osiągów na rzecz uniwersalności. Konstrukcja ZTL-19 idealnie wpisuje się w tę logikę, oferując kompromis pomiędzy siłą ognia czołgu a mobilnością lżejszych pojazdów.