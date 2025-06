To dziś jest ten dzień. Smartfony LG oficjalnie martwe

Dlaczego LG się wycofało? Producent szczerze podaje główny powód – za duża konkurencja. Dlatego działa tam, gdzie ma szanse przebić się na czołowe pozycje. Są to obszary takie, jak komponenty do pojazdów elektrycznych, urządzenia podłączone do sieci, inteligentne domy, robotyka, sztuczna inteligencja, rozwiązania B2B i technologie związane z mobilnością, np. 6G.

Smartfony LG – od 2006 do 2021

Pierwszym modelem producenta było LG Chocolate, wydane w 2006 roku i było to jeszcze przed erą smartfonów – te nadeszły rok później. W 2009 pojawił się LG GW620 (LG Eve) – pierwszy smartfon LG z systemem Android (wersja Cupcake 1.5). Posiadał wysuwaną klawiaturę QWERTY. LG G3 był pierwszym smartfonem, który został wprowadzony na rynek z wyświetlaczem QHD i laserowym autofokusem w 2014 roku. LG G Flex i G Flex 2 krążyły po sieci za sprawą zakrzywionych wyświetlaczy i flagowych specyfikacji. Ostatnim okazał Velvet – pół roku po jego debiucie, 5 kwietnia 2021 roku, LG oficjalnie ogłosiło wycofanie się z rynku smartfonów. Ostatnie smartfony LG zjechały z taśm produkcyjnych 31 maja 2021 roku.

Firma LG wyprzedała już jakiś czas temu resztę smartfonowych zapasów, ale obiecała trzy wydania aktualizacji Androida dla urządzeń premium z 2019 roku i później, w tym serii G, serii V, VELVET i Wing. Inne serie, jak LG Stylo i seria K, otrzymały tylko dwa lata aktualizacji. Teraz różne usługi zasilające jego niedziałający ekosystem urządzeń mobilnych zostaną wyłączone 30 czerwca. W naszej strefie czasowej będzie miało to miejsce o godzinie 17:00.

Producent oficjalnie zamyka dzisiaj LG Electronics Mobile Phone Software Upgrade (FOTA), Update Center (Application Service) po tym dniu, a narzędzie LG Bridge PC również przestanie działać. Aplikacja na komputery stacjonarne umożliwia tworzenie kopii zapasowych danych przez USB i instalowanie aktualizacji oprogramowania. Dlatego jeśli korzystasz z któregoś z telefonów producenta i masz jakieś oczekujące aktualizacje oprogramowania, dziś jest ostatni dzień, aby je zainstalować.

LG oświadczyło, że usunie dane osobowe zebrane dla usług natychmiast po ich odłączeniu. Dodało także, że w przypadku konieczności ich przechowywania zgodnie z postanowieniami powiązanych praw i przepisów oraz wewnętrznych polityk firmy, będzie je przechowywać przez ustalony okres określony, po czym usunie.

Choć samo LG znika z rynku smartfonów, plotki mówią, że może połączyć siły z Samsungiem w celu opracowania smartfona z AI. Tak więc być może nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa…