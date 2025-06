Snipping Lens to narzędzie, które wprowadza funkcję Circle to Search dla Windows i Linuksa

Circle to Search od Google to jedna z tych funkcji, której brak skłania mnie do żalu, że nie mam telefonu z Androidem pod ręką. Pozwala ona na uzyskiwanie dodatkowych informacji o treści wyświetlanej na ekranie, co okazuje się bardzo przydatne – wystarczy narysować kółko wokół interesującego nas obiektu na ekranie smartfona, a Google automatycznie wyszuka powiązane informacje. Funkcja ta zadebiutowała na flagowych urządzeniach z Androidem i szybko stała się jedną z najchętniej używanych nowości.

Jak informuje Windows Central, dzięki darmowej aplikacji Snipping Lens podobną funkcjonalność możemy uzyskać również na komputerach z Windows i Linux. Choć nie jest to dokładnie ta sama technologia co w androidowym Circle to Search, efekt końcowy pozostaje bardzo podobny.

Jak działa Snipping Lens?

Aplikacja integruje się z wbudowanym w system Windows Narzędziem Wycinanie (Snipping Tool), które od lat jest jednym z najprostszych sposobów na robienie zrzutów ekranu. Gdy użyjemy narzędzia do przechwycenia części ekranu podczas działania Snipping Lens, w domyślnej przeglądarce otworzy się nowa karta z wynikami Google Image Search dla danej zawartości.

Cały proces jest zautomatyzowany – użytkownik nie musi ręcznie przesyłać obrazów do wyszukiwarki Google ani kopiować linków. Snipping Lens działa w tle, monitorując aktywność Narzędzia Wycinanie i automatycznie przekierowuje przechwycone treści do analizy.

Następnie możemy wykonywać różne działania, takie jak wyodrębnianie tekstu, tłumaczenie czy wyszukiwanie podobnych obrazów – wszystkie funkcje, które znamy z Google Lens na urządzeniach mobilnych.

Praktyczne zastosowania

Twórca aplikacji, który podzielił się projektem na GitHubie, podaje kilka przykładowych sytuacji, w których Snipping Lens może okazać się szczególnie pomocne:

Programowanie i nauka:

Oglądasz tutorial programowania na YouTube, ale nie możesz skopiować kodu wyświetlanego na ekranie.

Pracujesz ze skanowanymi dokumentami technicznymi lub podręcznikami.

Potrzebujesz szybko wyodrębnić tekst z prezentacji lub infografik.

Praca zdalna i komunikacja:

Potrzebujesz tekstu z udostępnionego ekranu podczas spotkań Teams czy Zoom.

Chcesz szybko przetłumaczyć obcy tekst ze zrzutu ekranu.

Musisz wyodrębnić informacje z dokumentów PDF, które nie pozwalają na kopiowanie tekstu.

Rozrywka i social media:

Chcesz sprawdzić pochodzenie mema lub ciekawego obrazka.

Szukasz informacji o produkcie widzianym na zdjęciu.

Próbujesz zidentyfikować osobę, miejsce czy obiekt na fotografii.

Dostępność:

Wspierasz osoby z dysleksją, które mają problemy z przepisywaniem tekstu.

Pomagasz w sytuacjach, gdzie tradycyjne kopiowanie tekstu jest utrudnione.

Dostępność i wymagania techniczne

Snipping Lens jest dostępne dla Windows 11, Windows 10 oraz Linuksa, co czyni go uniwersalnym narzędziem dla większości użytkowników komputerów stacjonarnych. Aplikacja nie wymaga skomplikowanej instalacji – wystarczy pobrać plik wykonywalny i uruchomić go.

Do działania aplikacji konieczne jest stałe połączenie z internetem, ponieważ wykorzystuje ona usługę Google Image Search. Ważnym aspektem prywatności jest sposób obsługi przesyłanych obrazów. Podczas korzystania z aplikacji obrazy są przesyłane do Litterbox – anonimowej usługi hostingu obrazów, gdzie są automatycznie usuwane po godzinie. To rozwiązanie zapewnia pewien poziom prywatności, choć użytkownicy szczególnie dbający o bezpieczeństwo danych mogą mieć wątpliwości co do przesyłania zrzutów ekranu do zewnętrznych serwisów.

Konkurencja dla rozwiązań Microsoftu

Microsoft nie pozostaje bezczynny w kwestii rozpoznawania treści na obrazach. Podobne funkcje są już dostępne w Narzędziu Wycinanie, ale opierają się one na technologii Microsoft. Na przykład, można wykonać Visual Search z Bing.

Można już również wyodrębniać tekst, kopiować go, a nawet kopiować tekst w formie tabeli bezpośrednio przez Narzędzie Wycinania.

Funkcje te są dostępne w najnowszych wersjach Windows 11 i obejmują:

Rozpoznawanie tekstu (OCR) bezpośrednio w aplikacji Narzędzie Wycinanie.

Kopiowanie rozpoznanego tekstu do schowka.

Wyszukiwanie wizualne przez Bing.

Automatyczne wykrywanie adresów e-mail i numerów telefonów.

Jednak część użytkowników preferuje Google Lens od Visual Search z Bing. Google Lens często oferuje lepsze wyniki rozpoznawania, szczególnie w przypadku obiektów, roślin, zwierząt czy produktów komercyjnych. Dodatkowo ekosystem Google’a zapewnia lepszą integrację z innymi usługami.

Szerszy kontekst: walka o AI w codziennym użytkowaniu

Snipping Lens to przykład szerszego trendu – przenoszenia zaawansowanych funkcji AI z urządzeń mobilnych na komputery stacjonarne. Funkcje takie jak Circle to Search czy wcześniej Google Lens przez długi czas pozostawały domeną smartfonów, głównie ze względu na ograniczenia mocy obliczeniowej i dostępu do sieci.

Teraz podobne funkcje trafiają również na pulpity. Microsoft rozwija własne rozwiązania oparte na Bing i Azure AI, Google eksperymentuje z przeniesieniem swoich usług na inne platformy, a społeczność open source tworzy symbiozę między tymi światami.

Snipping Lens reprezentuje właśnie ten ostatni nurt – niezależnych projektów, które wypełniają luki w funkcjonalności systemów operacyjnych. To dobry przykład na to, jak społeczność programistów potrafi szybko reagować na potrzeby użytkowników, tworząc użyteczne narzędzia dostępne dla każdego.

Przyszłość rozpoznawania obrazów na komputerach

Można spodziewać się, że funkcje podobne do Circle to Search staną się standardem również na komputerach. Microsoft już zapowiedział rozszerzenie możliwości AI w Windows, a Google systematycznie przenosi swoje najlepsze technologie na różne platformy.

Dla użytkowników oznacza to większy wybór i lepszą dostępność zaawansowanych funkcji. Narzędzia takie jak Snipping Lens mogą być przejściowym rozwiązaniem do czasu, gdy producenci systemów operacyjnych wprowadzą podobne funkcje natywnie.

Czytaj też: Microsoft nie uznaje świętości. Paint, Narzędzie Wycinanie i Notatnik zyskują funkcje AI

Najnowszą wersję aplikacji można pobrać ze strony GitHub projektu. Warto pamiętać, że jako projekt społecznościowy Snipping Lens może być aktualizowane nieregularnie, a wsparcie techniczne zależy od zaangażowania społeczności programistów.