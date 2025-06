PCI-E 6 pojawi się na rynku jeszcze w tym roku. Wszystko przyśpieszy

PCI Special Interest Group (PCI-SIG) osiąga w tym roku kluczowy kamień milowy, wprowadzając do komputerów PC PCI Express 6 o większej przepustowości. A już jakiś czas temu oficjalnie ogłosiło PCIe 7.0, którego wprowadzenie planowane jest na rok 2027. W międzyczasie PCI-SIG dopuszcza nawet działanie PCI Express przez połączenia optyczne!

PCI-E 6 – jak zmieni używanie komputerów?

Podobnie jak inne organizacje zajmujące się powszechnymi standardami, PCI-SIG pracuje nad opracowaniem specyfikacji PCI Express z partnerami branżowymi. Opracowuje własne wymagania, a następnie testuje zgodność każdego produktu. Na koniec publikuje listę swoich integratorów zawierającą rzeczywiste produkty, które zostały przetestowane pod kątem specyfikacji. Na szczycie obecnej listy znajdują się procesory AMD Ryzen 7. generacji, które pojawiły się na rynku po układach AMD Alder Lake 12. generacji jako pierwsze procesory PC z połączeniami PCI Express 5.0.

Ale PCI Express SIG porusza się powoli i w równoległych harmonogramach. Ostateczna specyfikacja 1.0 PCIe 6 została faktycznie ogłoszona w 2022 roku, a od tego czasu SIG faktycznie przeszła już do PCI Express 6.3 – mimo że nie widzieliśmy jeszcze ani jednego produktu korzystającego w praktyce z PCIe 6. To oznacza, że branża przeszła fazę specyfikacji i weszła w fazę rozwoju produktu oraz jego praktycznego testowania.

PCI SIG poinformowało dziś, że pierwsza lista integratorów powiązana z PCI Express 6 jest przewidywana na bieżący rok. Oznacza to, że pierwsze procesory PCI Express 6.0, chipsety, dyski SSD i karty graficzne mogą pojawić się pod jego koniec, mniej więcej w tym samym czasie, gdy spodziewane jest wprowadzenie na rynek układu Panther Lake nowej generacji firmy Intel.

Czytaj też: Standardy PCI Express 7.0 już (prawie) ustalone. A kiedy wejdzie na rynek?

Co daje właściwie PCI-E 6? Teoretycznie oferuje 64 GB/s w połączeniach x4, których używają dyski SSD oraz 256 GB/s na połączeniu x16 dedykowanej karty graficznej. Ale… nie wiemy, co to będzie oznaczać w świecie rzeczywistym – nie tylko pod względem przepustowości, a także ciepła. Dyski SSD PCIe 5 są już dostarczane z opcjonalnymi radiatorami, a firmy takie, jak Frore i xMEMS również zasugerowały aktywne rozwiązania chłodzące dla dysków SSD . Jednak w zeszłym roku pojawił się sterownik Intel PCI Express, sugerujący, że komputer może ograniczać termicznie łącze PCIe 6, aby uniknąć przegrzania. SIG nie zajął się tym problemem i pozostaje to potencjalnym ograniczeniem prędkości w rozwoju PCIe.

Można jednak spodziewać się znacznie szybszego i wydajnego działania kluczowych dla komputerów podzespołów, co z kolei otworzy wiele nowych możliwości. Jak dobrze pójdzie – za rok o tej porze będziemy już po wielu testach praktycznych nowego złącza.