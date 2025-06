Trzy powody, dla których warto czekać na Apple Watch Ultra 3

Apple Watch Ultra 3 – trzy kluczowe nowości w trzeciej generacji flagowego zegarka

Z racji, że Apple Watch Ultra jest stworzony dla osób, które cenią sobie aktywność, często w bardzo trudnych warunkach, kluczową funkcją jest łączność w każdych warunkach. Obecny Apple Watch Ultra 2 wspiera łączność 4G LTE za pośrednictwem modemu Intel, jednak, jak sugeruje raport Marka Gurmana z Bloomberga, w Watch Ultra 3 Apple dokona znaczącej zmiany, przechodząc na modem MediaTek, który wprowadzi wsparcie dla 5G RedCap.

Dla tych, którzy się nie orientują w temacie, jest to wariant sieci 5G, który został specjalnie opracowany dla urządzeń ubieralnych (wearables) i innych sprzętów, które nie wymagają pełnego potencjału 5G, oferując jednocześnie znacznie lepszą wydajność niż 4G LTE. Choć 5G RedCap nie będzie tak szybkie jak “pełne” 5G w naszych smartfonach, to jednak zapewni znacznie szybszą i bardziej stabilną łączność niż obecne standardy. Możliwe, że na 5G RedCap przejdzie również Apple Watch Series 11, co fani marki na pewno przyjęliby pozytywnie.

W temacie łączności jest również druga nowość – wsparcie dla łączności satelitarnej. Ta funkcja została wprowadzona w 2022 roku w iPhone’ach 14 Pro i od tamtej pory gigant oferuje ją w kolejnych urządzeniach, przy okazji rozszerzając również jej funkcjonalność poza alarmowe wiadomości. W tym roku Apple ma zamiar zaimplementować wiadomości satelitarne także do Apple Watch Ultra 3, wykorzystując do tego celu flotę satelitów firmy Globalstar – tej samej, która obsługuje łączność satelitarną w iPhone’ach.

Źródło: Apple

Dzięki temu użytkownicy będą mogli wysyłać wiadomości tekstowe w odległych obszarach, gdzie zasięg sieci komórkowej lub Wi-Fi jest niedostępny. To ogromne ułatwienie dla osób uprawiających turystykę ekstremalną, pracujących w odległych miejscach lub po prostu potrzebujących dodatkowego poczucia bezpieczeństwa w sytuacjach awaryjnych. Warto jednak pamiętać, że zasięg łączności satelitarnej Apple’a nie jest nieograniczony i przed wycieczką warto się upewnić, czy na odwiedzanym obszarze będzie można z tego korzystać.

Na tym nie koniec, bo gigant z Cupertino rozszerzy też funkcje zdrowotne o długo wyczekiwane wykrywanie ciśnienia. Choć premiera tej funkcji była już opóźniana, Gurman sugeruje, że w końcu będzie ona dostępna w modelach Apple Watch z 2025 roku – tak, tyczy się to również Watch Series 11. Jak wspomina raport, funkcja wykrywania ciśnienia krwi będzie działać podobnie do detektora bezdechu sennego Apple’a, czyli zamiast podawać konkretne odczyty ciśnienia, powiadomi użytkownika o wykryciu jakiegokolwiek nadciśnienia. To podejście, choć nie dostarcza precyzyjnych wartości, ma na celu wczesne ostrzeganie o potencjalnych problemach zdrowotnych, co może skłonić użytkownika do dalszych badań i konsultacji z lekarzem.

Oprócz tego firma planuje umieścić w Apple Watch Ultra 3 szybszy procesor i większą baterię, która zapewni dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu. W połączeniu z wyżej opisanymi nowościami nadchodzący zegarek zapowiada się na obiecujące urządzenie, które powinno spodobać się klientom.