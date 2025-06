Uber i nowe funkcje bezpieczeństwa w Polsce. Codzienna weryfikacja kierowców i nagrywanie dźwięku

Uber uruchomił w Polsce dwa kluczowe rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo użytkowników. Pierwszym z nich jest automatyczna, codzienna weryfikacja kierowców w bazie CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców), a drugim – funkcja nagrywania dźwięku podczas przejazdu, dostępna dla pasażerów bezpośrednio z poziomu aplikacji.

Codzienne sprawdzanie uprawnień kierowców

System automatycznej weryfikacji to odpowiedź na wymagania prawne dotyczące przewozu osób. Każdy kierowca realizujący przejazdy przez platformę Uber musi posiadać ważne polskie prawo jazdy – teraz będzie to sprawdzane automatycznie każdego dnia.

Każdego dnia nasz system porównuje dane kierowców z informacjami z CEPiK, co pozwala natychmiastowo wykryć przypadki wygaśnięcia prawa jazdy lub jego utraty. W takich sytuacjach profil kierowcy jest automatycznie blokowany do czasu wyjaśnienia sprawy – wyjaśnia Michał Konowrocki, dyrektor zarządzający Uber Polska.

Integracja z bazą CEPiK to szczególnie istotny krok w kontekście polskich regulacji. Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, CEPiK to system informatyczny obejmujący centralną ewidencję kierowców (CEK) oraz centralną ewidencję pojazdów (CEP), który gromadzi dane o wszystkich pojazdach mechanicznych zarejestrowanych w Polsce oraz kierowcach posiadających uprawnienia.

Rozwiązanie ma zwiększyć zaufanie pasażerów do platformy – mogą mieć pewność, że kurs realizuje osoba z aktualnymi uprawnieniami.

Nagrywanie dźwięku dla większego bezpieczeństwa

Druga nowość to funkcja nagrywania dźwięku, dostępna poprzez ikonę niebieskiej tarczy w aplikacji (przycisk bezpieczeństwa). Funkcja nagrywania dźwięku została po raz pierwszy wprowadzona w Ameryce Łacińskiej, gdzie okazała się doskonałym dodatkiem do aplikacji. Spotkała się tam z pozytywnymi opiniami użytkowników. Obecnie funkcja nagrywania dźwięku jest dostępna w 14 z ponad 80 krajów, w których funkcjonuje Uber.

Kluczowe cechy funkcji nagrywania:

Nagrania są szyfrowane i przechowywane lokalnie na urządzeniu.

Ani użytkownik, ani pracownicy Uber nie mogą modyfikować nagrania.

Zaszyfrowane nagranie można wysłać do zespołu bezpieczeństwa tylko w przypadku zgłoszenia incydentu.

Bez zgłoszenia nagranie jest automatycznie usuwane po 7 dniach.

Funkcja została zaprojektowana zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Uber podkreśla, że funkcja nagrywania dźwięku jest szczególnie istotna dla kobiet i innych grup narażonych na niekomfortowe sytuacje – pozwala na dokumentowanie przejazdu, zwiększając poczucie kontroli i bezpieczeństwa podczas nocnych czy samotnych kursów.

Kontekst bezpieczeństwa w branży

Wprowadzenie funkcji nagrywania dźwięku w Polsce wpisuje się w szerszy trend dbania o bezpieczeństwo pasażerów platform przewozowych. Zgodnie z danymi Uber opublikowanymi w 2022 roku, w 2020 roku tylko w Stanach Zjednoczonych odnotowano 141 gwałtów i 998 napaści na tle seksualnym w trakcie przejazdów, co skłoniło firmę do intensyfikacji działań bezpieczeństwa na całym świecie.

Jako ciekawostkę warto dodać, że nagrywanie w taksówkach w innych krajach jest standardem. W Chinach tego typu nagrania podczas przejazdu to wymóg, a nie jak u nas – możliwość.

Rozwój narzędzi bezpieczeństwa

Nowe rozwiązania to element szerszej strategii bezpieczeństwa Uber. Wraz z codzienną weryfikacją kierowców i funkcją nagrywania dźwięku liczba dostępnych narzędzi bezpieczeństwa w aplikacji wzrosła do 27.

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku Uber umożliwił kierowcom instalowanie kamer pokładowych w samochodzie i ich rejestrację w aplikacji, co ułatwiło udostępnianie nagrań zespołowi wsparcia. Oprócz nagrywania dźwięku Uber wprowadził również ulepszoną wersję funkcji RideCheck oraz dźwiękowy alert przypominający o zapięciu pasów bezpieczeństwa. RideCheck to funkcja, którą Uber dodał już w 2019 roku – może wykryć, czy doszło do wypadku lub czy podczas jazdy miały miejsce nieregularne postoje.

Współpraca z organizacjami na rzecz bezpieczeństwa kobiet

Na arenie międzynarodowej Uber aktywnie współpracuje z organizacjami zajmującymi się bezpieczeństwem kobiet. Podczas pandemii firma zapewniła ponad 50 000 darmowych przejazdów i ponad 45 000 darmowych posiłków osobom zagrożonym przemocą i napaścią w 35 miastach i 16 krajach, współpracując z organizacjami we Francji, Wielkiej Brytanii, Brazylii i innych krajach.

Podsumowanie: krok w dobrą stronę

Wprowadzone przez Uber w Polsce innowacje – codzienna weryfikacja kierowców w bazie CEPiK oraz funkcja nagrywania dźwięku – to znaczący krok naprzód w zapewnianiu bezpieczeństwa pasażerów. Rozwiązania te są elementem globalnej strategii firmy, która zakłada odpowiedzialne wykorzystanie technologii w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników aplikacji, z jednoczesnym poszanowaniem ich praw i prywatności.

Czytaj też: Co zostawiamy w Uberach? Smartfony, kiełbasa, miecze i… lodówka

Dzięki integracji z polskimi systemami państwowymi oraz wprowadzeniu narzędzi umożliwiających dokumentowanie przejazdów, Uber odpowiada na rosnące oczekiwania użytkowników w zakresie transparentności i kontroli nad własnym bezpieczeństwem.