Co zostawiamy w Uberach? Smartfony, kiełbasa, miecze i… lodówka

Warszawa przoduje w zapominaniu

Jeśli mieszkasz w Warszawie, istnieje spora szansa, że zostawiłeś coś w Uberze. Stolica zgarnęła niechlubny tytuł najbardziej „zapominalskiego” miasta w Polsce, z blisko 20 tysiącami zgłoszeń zgubionych przedmiotów w ciągu ostatniego roku. To prawie pięć razy więcej niż w Krakowie, który zajął drugie miejsce. Na trzecim uplasował się Poznań z ponad 3 tys. zgub. Wygląda na to, że warszawski pośpiech sprzyja roztargnieniu.

Źródło: Uber

Smartfon królem zgub

Co najczęściej zostawiamy w taksówkach? Numer jeden jest dość oczywiste i na szczycie podium uplasowały się smartfony — w ciągu ostatniego roku zgłoszono ich aż 4506. Na drugim miejscu znalazły się bagaże, takie jak plecaki, torby podróżne czy walizki (2533 przypadki). Podium zamykają klucze z 2058 zgłoszeniami. Tuż za nimi plasują się słuchawki (1746) oraz portfele i torebki (1455). Te liczby pokazują, że gubimy przede wszystkim rzeczy, które mamy przy sobie na co dzień.

Piątek dniem roztargnienia, ale środa bije rekordy

Statystycznie najwięcej zgub przypada na piątki — w tym dniu zgłoszono ponad 10 tys. przypadków. Weekendowe rozluźnienie i podróżowanie taksówką to nie jest najlepsza możliwa para. Z kolei środa okazała się dniem, w którym gubimy najmniej, z zaledwie kilkoma tysiącami zgłoszeń. Ale uwaga: rekord pojedynczego dnia padł 1 stycznia 2025 roku, kiedy to zgłoszono aż 306 zgub. Nowy Rok mógłby śmiało zostać „Narodowym Dniem Zgubionych Rzeczy”.

Od kiełbasy po protezę — najbardziej nietypowe zguby

Polacy pokazali, że kreatywności w gubieniu rzeczy im nie brakuje. Wśród najbardziej zaskakujących przedmiotów pozostawionych w Uberach znalazły się między innymi:

kiełbasa,

różowy flaming ogrodowy,

lodówka,

proteza dentystyczna,

replika miecza,

szaszłyki,

żółta reklamówka z alkoholem,

drewniany miecz,

siodło,

czapka „piwo”,

koło fortuny,

wypis ze szpitala,

wykrywacz do metalu,

e-papieros ładujący się u kierowcy,

orteza na łapę psa,

papiery szkolne z egzaminu 8. klasisty,

wiadro z ręcznikiem i poduszką.

Lista jest długa i pełna absurdów — od alkomatu, przez toga z sądu, po „cztery piwka” (z emotką smutku w zgłoszeniu). Niektóre zguby, jak „serce u kierowcy” czy „chciałam zapytać o Instagrama”, brzmią jak historie warte osobnego artykułu, a nawet i serii fanfików na WattPadzie.

Jak odzyskać zgubę?

Jeśli zostawiliście coś w Uberze, to nie panikujcie. Najprościej skontaktować się z kierowcą przez aplikację. Cały proces prezentuje się następująco:

Wejdź w zakładkę „Aktywność” i wybierz przejazd, po którym zostawiłeś w aucie swoją własność; Wybierz opcję „Znajdź zagubiony przedmiot”; Przejdź do zakładki „Kontakt z kierowcą w sprawie zagubionego przedmiotu”; Wybierz z listy przedmiot, którego dotyczy zgłoszenie; Określ gdzie prawdopodobnie zostawiłeś zgubiony przedmiot — wybierz jedno z miejsc z listy; Przewiń stronę na sam dół i wpisz numer kontaktowy, pod którym można się z Tobą skontaktować, a następnie kliknij „Prześlij”; Odbierz połączenie telefoniczne bezpośrednio od kierowcy; Potwierdź z kierowcą czas i miejsce odbioru przedmiotu, jeśli ten go wcześniej znalazł.

Jeśli zostawiliście akurat telefon w Uberze, to dalej jesteście w stanie go odzyskać (jak 4506 osób w ciągu ostatniego roku). Wtedy procedury są następujące:

Wejdź na stronę: https://help.uber.com; Zaloguj się na swoje konto (tym, z którego zamawiałeś przejazd); Na ekranie zobaczysz listę ostatnich przejazdów. Wybierz ten, po którym zostawiłeś zgubiony przedmiot; W sekcji „Problemy z przejazdem i zwroty” wybierz opcję „Pozostawiony Przedmiot”; W następnym widoku wybierz opcję „Kontakt z kierowcą w sprawie zagubionego przedmiotu”; Wybierz z listy przedmiot, którego dotyczy zgłoszenie; Określ gdzie prawdopodobnie zostawiłeś zgubiony przedmiot — wybierz jedno z miejsc z listy; Przewiń stronę na sam dół i wpisz numer kontaktowy, pod którym można się z Tobą skontaktować, a następnie kliknij „Prześlij”; Odbierz połączenie telefoniczne bezpośrednio od kierowcy; Potwierdź z kierowcą czas i miejsce odbioru przedmiotu, jeśli ten go wcześniej znalazł.

Co z tego wynika?

Raport Ubera to nie tylko zabawna lista dziwactw, ale też przypomnienie, jak łatwo zapomnieć o swoich rzeczach w pośpiechu. Smartfony, klucze i bagaże to codzienność, ale lodówka czy różowy flaming? To już polska specjalność. Następnym razem, wysiadając z taksówki, sprawdźcie, czy nie zostawiacie za sobą… koła fortuny.

