Ziścił się najgorszy sen Złotówy. Uber w Polsce stał się taksówką

Co ma klasyczna taksówka, a czego nie ma Uber? Można wsiąść do dowolnej taksówki zaparkowanej na postoju i udać się do miejsca docelowego. Na Ubera trzeba poczekać, aż dotrze do nas wyznaczony kierowca. Pojawił się jednak wyjątek i Polska to pierwszy kraj w Europie, w którym z niego skorzystamy.