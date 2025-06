Windows 11, czyli poprawka poprawkę poprawia. Czy to się kiedyś skończy?

KB5060842 to aktualizacja Patch Tuesday wydana 10 czerwca 2025 roku, a co ciekawe – pomimo jej wdrożenia niektórzy nie widzieli jej w systemie. Jak donosi serwis WindowsLatest, u niektórych z kolei nie można było jej pobrać. Widzieli oni komunikat: “Niektóre pliki aktualizacji są niedostępne lub występują problemy. Spróbujemy pobrać aktualizację ponownie później. Kod błędu: (0x80073712)”. Co się stało?

Windows 11 czyli problemy, problemy i jeszcze raz problemy

Microsoft twierdzi, że problemy z aktualizacją KB5060842 powstały na skutek kłopotów ze zgodnością z niektórymi urządzeniami. Dlatego podjął decyzję o jej wycofaniu i zastąpił ją poprawką KB5063060. Przyczyną wspomnianych problemów było uruchamianie gier korzystających z usługi Easy Anti-Cheat, takich jak Fortnite. Często zdarzało się, że następowało nieoczekiwane ponowne uruchomienie komputera.

W dokumencie pomocy technicznej czytamy, że KB5063060 likwiduje ten problem. Ponadto poprawka instaluje się automatycznie i zawiera wszystkie ulepszenia/funkcje z poprzednich aktualizacji. Ale uwaga – nie każdy ją dostanie. Pojawia się tylko wtedy, gdy aktualizacja KB5060842 nie została jeszcze zainstalowana oraz gdy w systemie znajduje się Easy Anti-Cheat.

Jeśli należysz do osób, które mają EAC i występują problemy, warto sprawdzić dostępność nowej aktualizacji w Windows Update. Nazywa się ona “2025-06 Cumulative Update for Windows 11 Version 24H2 for x64-based Systems (KB5063060)”. Spowoduje to uaktualnienie systemu operacyjnego do kompilacji 26100.4351.

Pozostaje tylko mieć nadzieję, że doczekamy czasów, w których poprawki Windows 11 nie będą psuły systemu, a zamiast tego rzeczywiście usprawnią jego działanie.