Biura i firmy podziękują Microsoftowi za ten sposób wprowadzania aktualizacji Windows

W maju tego roku Microsoft wydał pierwszą aktualizację hotpatch dla urządzeń z systemem Windows 11. W tym samym czasie firma dodała również funkcje hotpatch do Windows Autopatch. Co to daje w praktyce?

Autopatch czyli aktualizacja Windows bez restartu

Jeśli nie znasz Autopatch, wyjaśniam – to usługa w chmurze firmy Microsoft, która pomaga automatyzować aktualizacje systemu Windows, aplikacji Microsoft 365 dla przedsiębiorstw, przeglądarki Microsoft Edge i aplikacji Microsoft Teams, konfigurując różne zasady wdrażania aktualizacji. Hotpatching za pośrednictwem Autopatch będzie dostępny w czerwcu. Oznacza to, że aktualizacja wprowadzane są w locie, a więc nie ma żadnych przestojów związanych z koniecznością restartu maszyn.

W związku z tym ogłoszeniem Microsoft ujawnił więcej szczegółów na temat, a sama usługa zaczyna być dostępna za pośrednictwem Microsoft Intune MDM (Mobile Device Management). Microsoft potwierdził, że w przyszłości nowe zasady będą domyślnie włączać hotpatching dla aktualizacji jakości systemu Windows. Wyjaśniono, kiedy rozpocznie się wdrażanie tej zmiany i jak przedsiębiorstwa i organizacje mogą na tym skorzystać – nowo utworzone zasady aktualizacji jakości systemu Windows będą domyślnie miały włączone aktualizacje poprawek, aby usprawnić tworzenie zasad. Aktualizacje Hotpatch będą automatycznie włączane dla nowych zasad od 23 czerwca 2025 roku.

W przypadku już istniejących zasad Microsoft udostępnił również szczegółowe kroki, dzięki którym administratorzy IT i administratorzy systemów będą mogli ustawić hotpatching jako domyślny dla aktualizacji jakościowych systemu Windows. Obejmuje to przejście do ustawień centrum administracyjnego Intune i przełączenie zasady “Automatyczne wdrażanie aktualizacji” na “Zezwalaj”.