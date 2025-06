Xbox Game Pass może znów podrożeć. Microsoft ukrywa w kodzie powiadomienie o podwyżce

Odkrycia dokonał deweloper znany jako @RedPhx, twórca popularnej aplikacji Better xCloud, która usprawnia działanie Xbox Cloud Gaming. W opublikowanym na Twitterze zrzucie ekranu widać, że do strony xCloud dodano nowe powiadomienie o nazwie “SubscriptionPriceIncrease”, co w wolnym tłumaczeniu oznacza “Podwyżka ceny subskrypcji”.

Nie pierwszy raz, nie ostatni

Czy to oznacza nadchodzącą podwyżkę? Wszystko na to wskazuje. Microsoft nie dodałby takiego powiadomienia bez konkretnego powodu, tym bardziej że firma z Redmond ma już za sobą szereg podwyżek cen w 2025 roku. W maju tego roku Microsoft podniósł ceny konsol Xbox – Xbox Series X kosztuje teraz 600 dolarów (wzrost z 500), a Series S 380 dolarów (wzrost z 300). Jesienią 2025 roku gry first-party od Microsoftu będą kosztować już 80 dolarów, co stanowi kolejny wzrost o 10 dolarów w porównaniu do obecnych 70. Xbox Game Pass już raz zdrożał w 2024 roku. W lipcu ceny wzrosły z 16,99 do 19,99 dolarów miesięcznie dla wersji Ultimate. W Polsce Xbox Game Pass Ultimate kosztuje obecnie 73,99 zł miesięcznie, co już teraz nie jest małą kwotą.

Call of Duty jako pretekst?

W społeczności graczy pojawiają się spekulacje, że Microsoft może chcieć podnieść ceny przed premierą Call of Duty: Black Ops 7, zaplanowaną na jesień 2025 roku. Seria Call of Duty to jedna z największych atrakcji Xbox Game Pass, więc podwyżka przed dodaniem kolejnej części mogłaby być strategicznym posunięciem. Warto jednak pamiętać, że Call of Duty: Black Ops 6 w zeszłym roku spowodował wzrost subskrypcji Game Pass, ale też spadek bezpośredniej sprzedaży gier na konsolach Xbox. Microsoft musi więc balansować między atrakcyjnością usługi a przychodami.

Gracze się przygotowują

Reakcje w polskich społecznościach graczy są przewidywalne – Pepper.pl i inne serwisy już teraz publikują porady na tanie przedłużanie subskrypcji. Gracze szukają sposobów na “zastockowanie się” abonamentem przed ewentualną podwyżką. Microsoft póki co nie wydał oficjalnego komunikatu w sprawie podwyżki cen Xbox Game Pass. Nie wiemy też, czy dotyczyłaby ona wszystkich regionów, czy tylko wybranych rynków. Jedno jest pewne – po fali podwyżek cen sprzętu i gier, Xbox Game Pass wydaje się logicznym kolejnym krokiem.

Podwyżki cen abonamentów to obecnie trend w całej branży rozrywkowej. Netflix, Disney+ i inne platformy regularnie podnoszą swoje ceny. Amazon Prime wprowadza więcej reklam. Microsoft może więc czuć się komfortowo z podwyżką, wiedząc, że nie jest jedyny. Czy Xbox Game Pass wciąż będzie opłacalny po ewentualnej podwyżce? To zależy od wielkości wzrostu cen. Przy obecnej ofercie gier day-one i bibliotece setek tytułów, usługa wciąż stanowi dobrą wartość dla aktywnych graczy. Pytanie tylko, jak długo Microsoft będzie mógł podnosić ceny, zanim gracze zaczną rezygnować z abonamentu. Na oficjalne potwierdzenie lub zaprzeczenie tych doniesień będziemy musieli poczekać. Jedno jest pewne – kod nie kłamie, a Microsoft rzadko dodaje funkcje “na zapas”.