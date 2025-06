Home Tech Chcesz kupić dodatkową pamięć do Xbox Series X/S? To tak, jakbyś kupił nową konsolę

Xbox Series X i S to konkurencyjne konsole firmy Microsoft wydane w 2020 roku, w podobnym okresie co Sony PlayStation 5. Obie konsole zapewniają dostęp do tej samej biblioteki gier nowej generacji i ekosystemu Xbox, skupionego wokół Game Passa, a jak wiadomo, jest tam sporo ofert gier AAA. Oznacza to wzrastający z roku na rok problem z pamięcią wewnętrzną konsol. O ile 1 TB w 2020 roku był wystarczający, aktualnie powoli przestaje być, szczególnie gdy mówimy o fanach wielkich światów lub użytkowników wcześniej wspomnianego Game Passa. Są na to jednak sposoby, takie jak dokupienie pamięci.