Xiaomi Watch 2 – jest w promocji i zapłacisz nim za zakupy

Xiaomi Watch 2 – smartwatch z WearOS

Xiaomi Watch 2 to zegarek bardzo klasyczny w formie – koperta wygląda w zasadzie jak tradycyjny zegarek, choć nie ma koronki, tylko przyciski. Okrągła tarcza kryje wyświetlacz AMOLED 1,43” o rozdzielczości 466 × 466 pikseli, gęstości 326 PPO i jasności 600 nit. Rozmiary obudowy to 47,5 × 45,9 × 11,8 mm, a waga bez paska to 36,8 gramów.

Sercem zegarka jest układ Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 wykonany w technologii 4 nm. Z procesorem współpracuje 2 GB pamięci operacyjnej oraz 32 GB pamięci na programy i pliki. Łączność ze światem zapewnia dwupasmowe Wi-Fi i Bluetooth 5.2, nie zabrakło też układu NFC i lokalizacji satelitarnej GPS L1+L5, Galileo, Glonass, Beidou i QZSS. Wbudowana bateria o pojemności 495 mAh wystarcza wg deklaracji producenta na 65 godzin pracy, a jej ładowanie zajmuje do 45 minut.

Kluczową zaletą jest tu oprogramowanie. Smartwatch wyposażony został w Google WearOS, co oznacza nie tylko bogactwo możliwych do zainstalowania aplikacji, także sportowych, ale także pełną zgodność z systemem płatności zbliżeniowych Google Pay, który jest obsługiwany przez większość polskich banków, bez dodatkowych pośredników i rozwiązań – protez. I w tej chwili jest to jeden z najtańszych zegarków oferujących taką możliwość, zwłaszcza po uwzględnieniu promocji.

Żeby z niej skorzystać, należy udać się do sklepu online Media Expert – w ofercie z kodem WEEKEND Xiaomi Watch 2 kosztuje tam zaledwie 399 zł, przy czym promocja powinna załączyć się automatycznie w momencie dodawania towaru do koszyka. Wg Ceneo, jest to najlepsza oferta na ten model (typowo kosztuje ponad 500 zł).