Widzisz komentarze na YouTube w dziwny sposób? Spokojnie, to tylko awaria

Na forum społeczności pojawiła się informacja, że komentarze YouTube nie są wyświetlane poprawnie u niektórych użytkowników.Problem może wystąpić w kilku odmiennych sytuacjach. Jeśli zatem widzisz podobne zjawisko u siebie – spokojnie. To nie wirus ani problem z przeglądarką.

Co się dzieje z YouTube?

A jakie mogą pojawić się dziwne zjawiska? Na przykład komentarze są widoczne tylko wtedy, gdy wybrany jest filtr “Od najnowszych”, a mogą zniknąć lub ukryć się, gdy wybrany jest filtr “Najlepsze komentarze”. Ponadto niektórzy użytkownicy mogą nie być w stanie sortować komentarzy. Inne zjawisko to znikanie komentarzy po ich opublikowaniu. Trzeba przyznać, że to irytujące zwłaszcza przy większych dyskusjach, w których bierze się udział lub gdy człowiek sam chce się wypowiedzieć.

YouTube wydało oficjalne oświadczenie, w którym czytamy: “Jesteśmy świadomi, że niektórzy z was mają problem z wyświetlaniem komentarzy pod niektórymi filmami i teraz to sprawdzamy”. Nie podano jednak, czy jest to zjawisko globalne, czy też związane z konkretnymi regionami, ani też, czy obejmuje to wszystkie platformy, czy jedynie niektóre (iOS, Android, Windows, Linux). Co jednak warte odnotowania – problem pojawił się tydzień po innym. Ten wcześniejszy polegał na tym, że dolny pasek nawigacyjny w aplikacji Android nie wyświetlał się użytkownikom w różnych krajach. Akurat ten kłopot YouTube oznaczył jako już rozwiązany.

Czytaj też: Nawet płacenie nie uchroni przed reklamami na YouTube. Google ma kolejne plany

Przy okazji dodam, że najnowsza aktualizacja dla systemu iOS przynosi złe wieści dla osób korzystających ze starych iPhone’ów – kilka z nich jest teraz niezgodnych z aplikacją YouTube. A jeśli chodzi o znikające komentarze – pozostaje czekać cierpliwie, aż Google zlikwiduje problem.