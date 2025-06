Tanie i ekologiczne paliwo to nie mrzonki. W Azji mają nowy sposób na wodór

Wodór można podzielić na co najmniej trzy różne kategorie. Szary powstaje przy udziale paliw kopalnych, co ogranicza jego ekologiczność, ponieważ w procesie produkcyjnym są generowane szkodliwe dla środowiska emisje. Biały to natomiast wodór występujący w formie podpowierzchniowych zasobów. Jego wydobycie jest jednak utrudnione, dlatego choć z pozoru mówimy o scenariuszu idealnym, to w rzeczywistości nie jest tak wspaniale.

Zielony wodór jest z kolei paliwem produkowanym przez człowieka na bazie energii dostarczanej z odnawialnych źródeł. Choć ekologiczny, cechuje się wyższymi kosztami, a inżynierowie wciąż próbują zwiększyć wydajność całego procesu i jego przystosowanie do produkcji na masową skalę. Jeśli wierzyć przedstawicielom Hanyang University, to wkrótce sytuacja powinna ulec poważnej zmianie.

Tamtejsi badacze zaprojektowali nanomateriały oparte na fosforach kobaltowych, korzystając w tym celu z ramy metalowo-organicznej. W takim wydaniu mówimy o wyższej wydajności i obniżonych kosztach względem konwencjonalnie stosowanych elektrokatalizatorów. Co równie istotne, wykorzystane podejście nadaje się do wdrożenia na potrzeby produkcji wodoru na dużą skalę.

Wykorzystując strategię opracowaną przez naukowców z Korei Południowej można teraz produkować zielony wodór w tańszy sposób – i na większą skalę

Produkcja wodoru, który byłby tani i ekologiczny, będzie iście przełomowym rozwiązaniem dla światowej energetyki. Spalanie tego paliwa nie prowadzi bowiem do powstawania szkodliwych związków, takich jak dwutlenek węgla czy metan. Bez udziału paliw kopalnych w kontekście wytwarzania takiego wodoru mówimy o podwójnych korzyściach. Ze względu na możliwość masowej produkcji, taka metoda jest dodatkowo bardzo interesującą opcją.

Podstawowym sposobem pozyskiwania zielonego wodoru jest elektrochemiczne rozszczepianie wody z wykorzystaniem energii elektrycznej do rozkładu wody na wodór i tlen. Przy wielkoskalowej produkcji taka strategia jest jednak mało optymalna ze względu na potrzebę stosowania katalizatorów wykonanych z drogich metali ziem rzadkich. Z tego względu inżynierowie będą chcieli szukać tańszych alternatyw, co powinno mieć przełożenie na spadek kosztów produkcji tego ekologicznego paliwa.