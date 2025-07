Rodzina cząstek, która może wstrząsnąć fizyką. Nie pasuje do żadnych teorii, ale jest promyk nadziei

Okazuje się bowiem, że łatwiej jest wykazać, to, czego teoria strun nie jest w stanie wyjaśnić, niż to, co może wyjaśnić. To z kolei doprowadziło badaczy do rozważań nad istnieniem rodziny cząstek określanej mianem 5-plet. Oczywiście jak na razie takie głosy mają wyłącznie teoretyczny charakter, lecz fizycy będą chcieli wykorzystać Wielki Zderzacz Hadronów, aby udzielić ostatecznych odpowiedzi.

Takowe pojawiłyby się dzięki wykryciu tej rodziny, o czym piszą przedstawiciele Uniwersytetu Pensylwanii: autorzy publikacji zamieszczonej w Physical Review Research. Optymistyczną wiadomością w kontekście wykorzystania wspomnianego akceleratora jest to, że znajduje się on na etapie wprowadzania usprawnień, które powinny zapewnić techniczne możliwości odnoszące się do dokonania detekcji 5-plet.

Hipotetyczna rodzina cząstek, o której mówią fizycy, mogłaby zostać wykryta dzięki wykorzystaniu Wielkiego Zderzacza Hadronów

Dotychczasowe starania w tym zakresie nie były zbyt owocne. Fizycy przeanalizowali dane zebrane w ramach eksperymentu ATLAS, ale nie odnaleźli oznak potencjalnego przełomu. Dowiedzieli się natomiast, że powinni nieco zmniejszyć limit energii, w jakim prowadzą poszukiwania. Obecnie proponowany poziom to ponad 700 GeV. Mówimy o wyniku ponad pięciokrotnie wyższym niż w przypadku słynnego bozonu Higgsa, zwanego boską cząstką.

A co wiemy na temat tych hipotetycznych celów obserwacji? Zdaniem fizyków powinny to być wyjątkowo ciężkie cząstki, nawet 10 000 razy cięższe od protonów. Właśnie dlatego do ich powstania będą wymagane bardzo energetyczne kolizje. A tak się składa, że Wielki Zderzacz Hadronów zapewnia ku temu idealne możliwości, gdyż naukowcy stosują go do odtwarzania warunków spotykanych na początku istnienia wszechświata.