Monitor 34″ OLED Acer Predator X34VBMIIPHUZX teraz w supercenie

Acer Predator X34VBMIIPHUZX

Acer Predator X34VBMIIPHUZX jest urządzeniem ultrapanoramicznym, o przekątnej 34″, zakrzywionym ekranie o proporcjach 21:9 i rozdzielczości 3440 × 1440 pikseli – znacznie przyjaźniejszej dla kart graficznych niż pełne UHD 4K. Zastosowany panel OLED może być odświeżany z częstotliwością 175 Hz, cechuje się czasem reakcji 0,1 ms i kontrastem rzędu 1500000:1, a jego 10-bitowe odwzorowanie barw pozwala na reprodukcję ponad miliarda unikalnych odcieni. Producent podaje, że panel jest w stanie odwzorować 99% przestrzeni barwnej DCI-P3 i cechuje się współczynnikiem ΔE poniżej 2. Nie zabrakło także zgodności z FreeSync Premium.

Nominalna jasność monitora wynosi 250 nit, przy czym szczytowa sięga 1000 nit i można z tego korzystać w trybie HDR – Acer Predator X34VBMIIPHUZX wspiera HDR10 i ma certyfikat DisplayHDR 400 True Black. Urządzenie wyposażone zostało także w dwa głośniki o mocy 5 W każdy.

Acer Predator X34VBMIIPHUZX wyposażony został w rozbudowany zestaw gniazd – źródła obrazu można podłączyć poprzez pojedynczy port DisplayPort 1.4, dwa porty HDMI 2.0 lub pojedynczy port USB-C 3.2, który może działać w trybie DisplayPort Alternate i dodatkowo dostarczać do 65 W mocy do urządzenia poprzez Power Delivery. Monitor ma także gniazdo USB-B 3.2 którym łączy się go z komputerem i dwa porty USB-A 3.2.

Acer Predator X34VBMIIPHUZX jako sprzęt dla gracza

Acer Predator X34VBMIIPHUZX bez problemu spełni wymagania nawet wymagającego gracza. Szeroki i zakrzywiony ekran świetnie poprawia imersję, błyskawiczny czas reakcji oznacza brak smużenia nawet w najbardziej dynamicznych tytułach, a wsparcie HDR oznacza, że tytuły takie jak np. Horizon: Forbidden West wyglądają nie tyle dobrze, co zjawiskowo. Rosnąca popularność OLED zaś oznacza, że monitory, który to wszystko oferują, można kupić coraz taniej i w coraz częstszych promocjach.

I właśnie Acer Predator X34VBMIIPHUZX jest teraz w promocji – za 2999 zł można go kupić w sieci Komputronik oraz Neonet, a Ceneo potwierdza, że jest to w tej chwili najlepsza oferta.