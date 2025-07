Hulajnogi elektryczne pod lupą miast. Samorządy wprowadzają własne ograniczenia

Elektryczne hulajnogi stały się nieodłącznym elementem miejskiego krajobrazu, ale ich rosnąca popularność rodzi problemy. Chaos na chodnikach, nieprawidłowo parkowane pojazdy oraz zwiększająca się liczba wypadków zmuszają samorządy do działania. W efekcie każde miasto tworzy własne przepisy, dostosowane do lokalnych potrzeb.

Warszawa pionierem płatnych stref

Stolica jako pierwsza wprowadziła w 2021 roku przepisy, tworząc unikalny model, w którym operatorzy płacą za zajmowaną przez hulajnogi przestrzeń miejską. „Zwieńczeniem tych zmian było podpisanie porozumienia ustalającego szczegółowe zasady z operatorami działającymi w Warszawie” – przekazał rzecznik ZDM Maciej Dziubiński.

W stolicy e-hulajnogę można zostawić przy 8 874 stojakach na 2 504 parkingach rowerowych oraz 3 410 stojakach na 337 parkingach w ramach systemu Veturilo. Dodatkowo prowadzono program pilotażowy z kilkudziesięcioma strefami bez stojaków.

Strefy zakazu i ograniczeń w Warszawie:

Zakaz wjazdu – Stare Miasto, Łazienki Królewskie i Ogród Krasiński

– Stare Miasto, Łazienki Królewskie i Ogród Krasiński Prędkość ograniczona do 12 km/h – Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat (w czasie deptaka), Chmielna (odcinek deptaka), Bulwary Wiślane (bez drogi rowerowej)

Za nieprawidłowe parkowanie grożą surowe konsekwencje: „W 2024 roku otrzymaliśmy łącznie 184 dyspozycje usunięcia hulajnóg. W tym roku – do 26 czerwca – 35. Opłata za takie usunięcie wynosi 166 zł. Pobieramy też 32 zł za każdą dobę przechowywania e-hulajnogi.”

Sopot i Wrocław wprowadzają najsurowsze kary

Sopot radykalnie ogranicza ruch hulajnóg. Na ul. Bohaterów Monte Cassino przez cały rok obowiązuje zakaz poruszania się wszelkimi pojazdami. Dodatkowo od 1 maja do 30 września zakaz dotyczy Placu Przyjaciół Sopotu oraz Skweru Kuracyjnego. Za naruszenie grozi mandat nawet do 5 tysięcy złotych.

Statystyki pokazują skalę problemu: w ubiegłym roku (między 1 maja a 30 września) wystawiono 64 mandaty, a w tym roku (od 1 maja do 26 czerwca) już 92 mandaty.

Wrocław zakazał jazdy po Rynku oraz planuje rewolucyjną zmianę – MPK chce zakazać przewożenia hulajnóg i rowerów elektrycznych w autobusach i tramwajach. Nowy regulamin czeka na zatwierdzenie przez władze miasta. We Wrocławiu w 2023 roku strażnicy usunęli na parking strzeżony 421 hulajnóg, a w 2024 r. – 118. Opłata za wywiezienie wynosi 160 zł plus 20 zł za każdą dobę postoju.

Poznań, Łódź i Lublin dołączają do akcji

Poznań wprowadził około 270 punktów mikromobilności Hop&Go, głównie na obszarze objętym strefą płatnego parkowania. Użytkownicy, którzy pozostawią sprzęt poza wyznaczonym miejscem, nie mogą zakończyć wypożyczenia, co powoduje dalsze naliczanie opłaty.

Łódź wyznaczyła ponad 300 miejsc parkowania. Miejsca zwrotu znajdują się w każdej przecznicy w centrum, ale świadomie nie wyznaczono ich na popularnym deptaku przy ul. Piotrkowskiej, aby zadbać o porządek głównej ulicy miasta. Wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski zapowiedział też wprowadzenie stref ograniczonej prędkości do 12 km/h.

Lublin planuje wprowadzenie Strefy Obowiązkowego Parkowania Hulajnóg Elektrycznych. Oprócz istniejących 20 parkingów ma powstać dodatkowe 50 miejsc. Już teraz w centrum obowiązuje ograniczenie prędkości do 12 km/h na Krakowskim Przedmieściu, Placu Litewskim oraz w Ogrodzie Saskim i na Starym Mieście.

Alarmujące statystyki wypadków

Dane Komendy Głównej Policji nie pozostawiają złudzeń. Nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP przekazał, że w zeszłym roku miało miejsce około 250 wypadków z udziałem hulajnóg, z czego trzy osoby zginęły. „W tym roku zdarzeń jest już prawie dwukrotnie więcej – około 450 i 4 ofiary śmiertelne.”

Niepokojące jest to, że 70 procent użytkowników hulajnóg uczestniczących w wypadkach to osoby do 24 roku życia. Policjant podkreślił, że hulajnoga elektryczna generuje wiele zagrożeń, a błędy popełniane przez użytkowników wydają się dla nich błahe.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział konsultacje przepisów dotyczących obowiązku noszenia kasku przez dzieci poruszające się rowerami i hulajnogami elektrycznymi.

Rzeszów stawia na edukację i egzekwowanie prawa

Władze Rzeszowa zapowiedziały, że strażnicy miejscy będą egzekwować obowiązujące przepisy dotyczące hulajnóg. „Dodatkowo będą zwracać uwagę na potrzebę używania kasków, na parkowanie, by hulajnogi nie utrudniały ruchu pieszych oraz aby ich użytkownicy nie przejeżdżali na przejściach dla pieszych” – wymieniła Beata Sander z kancelarii prezydenta miasta.

Brak krajowych regulacji zmusza miasta do działania

Jak podkreśla rzecznik warszawskiego ZDM, brak regulacji na poziomie krajowym zmusza samorządy do samodzielnego rozwiązywania problemów. Każde miasto musi wypracować własne zasady współpracy z operatorami i dostosować przepisy do lokalnych potrzeb.

Operatorzy hulajnóg muszą dostosować się do miejskich wymagań – automatycznie blokują przekroczenie prędkości 20 km/h (zgodnie z ustawą) oraz wprowadzają dodatkowe ograniczenia w strefach wyznaczonych przez miasta. Koszt usunięcia nieprawidłowo zaparkowanych hulajnóg ponosi operator, który następnie ściąga opłatę od wypożyczającego.