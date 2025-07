Allegro Smart! rozpędza Smart! Bonusy. Są już pierwsze zniżki

Co oferują Smart! Bonusy?

Nowa funkcja wystartowała 3 lipca 2025 roku i jest dostępna w aplikacji mobilnej oraz na stronie internetowej Allegro. Aby z niej skorzystać, wystarczy przejść do sekcji “Moje Allegro > Allegro Smart! > Smart! Bonusy”.

Na start platforma nawiązała współpracę z dwoma partnerami:

Multikino:

25% zniżki na zakup biletów (maksymalnie cztery bilety miesięcznie)

Rabat obowiązuje na dowolny seans i dzień tygodnia

Zniżka dotyczy także nocnych maratonów filmowych i oferty barowej

Legimi:

Jedna darmowa książka (e-book lub audiobook) kwartalnie

30% zniżki na roczną subskrypcję (standardowo 560 zł, po rabacie 392 zł – oszczędność 168 zł)

Cztery bezpłatne synchrobooki® rocznie (książki dostępne jako e-book i audiobook)

Wszystkie bonusy można wykorzystać do 31 lipca 2025 roku, a Allegro zapowiada rozszerzenie listy partnerów w najbliższych miesiącach.

Więcej niż tylko zmiana nazwy

Wprowadzenie Smart! Bonusów to część większej reorganizacji programu. Jak pisałem niedawno, Allegro przekształciło dotychczasowe “Usługi Dodatkowe” w “Smart! Bonusy” – to nie tylko kosmetyczna zmiana nazwy, ale także rozszerzenie zakresu świadczeń o usługi, towary i inne korzyści oferowane przez zewnętrznych partnerów.

Dobra wiadomość dla obecnych użytkowników: ceny subskrypcji pozostają bez zmian. Miesięczny abonament nadal kosztuje 14,99 zł, a roczny 59,90 zł. To stawia Allegro Smart! w bezpośredniej konkurencji cenowej z Amazon Prime (49 zł rocznie), choć Amazon oferuje dodatkowo Prime Video, muzykę i darmowe gry.

Walka na trzech frontach

Smart! Bonusy to strategiczna odpowiedź na rosnącą konkurencję, z którą musi mierzyć się Allegro. Do programu Smart! należy obecnie 7 milionów kupujących, którzy kupują pięć razy częściej niż osoby bez abonamentu i oszczędzają rocznie około 800 zł na kosztach dostawy.

Platforma musi jednak stawić czoła wyzwaniom na kilku frontach:

Amazon Prime oferuje podobną cenę, ale znacznie bogatszy ekosystem usług – od streamingu wideo po bibliotekę gier i muzykę. To model, który Allegro próbuje naśladować, dodając kolejne warstwy korzyści.

Chiński Temu zyskuje popularność wśród młodszych konsumentów, osiągając już 45% zasięgu w Polsce. Platforma stawia na bardzo niskie ceny produktów, co może być atrakcyjne dla użytkowników szukających tanich zakupów.

Lokalna konkurencja również nie śpi – inne polskie platformy e-commerce stopniowo rozbudowują swoje programy lojalnościowe.

Nie pierwsza nowość w tym roku

Smart! Bonusy to kolejne udoskonalenie wprowadzone w 2025 roku. W maju Allegro uruchomiło system wyzwań, dzięki któremu użytkownicy mogą zdobywać Smart! Monety za realizację spersonalizowanych zadań, a następnie wymieniać je na kupony zakupowe. Jedna moneta pozwala obniżyć wartość zamówienia o 1 zł.

W styczniu platforma przekształciła program Monety w Smart! Monety, dostępne wyłącznie dla abonentów Smart! To element szerszej strategii mającej na celu zwiększenie wartości subskrypcji bez podnoszenia jej ceny.

O tym powinieneś wiedzieć

Jak to zwykle bywa, nie obyło się bez drobnego druku. Allegro wyraźnie zaznacza w nowym regulaminie, że nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez zewnętrznych partnerów. Dodatkowo zakres i dostępność Smart! Usług mogą się zmieniać w czasie – platforma będzie o takich zmianach informować elektronicznie.

To istotne zastrzeżenie, szczególnie w kontekście planowanych bonusów od partnerów. Użytkownicy powinni mieć świadomość, że problemy z usługami zewnętrznymi nie będą mogły być rozwiązywane bezpośrednio przez Allegro. Korzystanie z niektórych Smart! Usług może również wymagać akceptacji dodatkowego regulaminu dla konkretnej usługi.

Strategia na przyszłość

Czy Smart! Bonusy to wystarczające posunięcie, by utrzymać konkurencyjność? Na papierze wygląda to obiecująco – realne korzyści, które mogą się przydać w codziennym życiu. 25% zniżka na bilety do kina czy oszczędność 168 zł na rocznym dostępie do e-booków to konkretne profity.

Kluczowe będzie jednak tempo rozszerzania listy partnerów i jakość oferowanych bonusów. Allegro zapowiada kolejne współprace w najbliższych miesiącach – zobaczymy, czy uda się stworzyć ekosystem równie atrakcyjny jak Amazon Prime.

Tymczasem chiński Temu nie zwalnia tempa, a młodsi konsumenci coraz chętniej sięgają po tańsze alternatywy. Smart! Bonusy to krok w dobrą stronę, ale czy wystarczy na dłuższą metę? Czas pokaże.