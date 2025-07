Allegro szykuje duże zmiany na jesień 2025. Sprawdź, co cię czeka

Nowa nazwa ochrony i niższy próg płatności

Najbardziej widoczną sierpniową nowością jest rebranding usługi ochrony. Allegro Protect od 18 sierpnia funkcjonuje jako Allegro Ochrona Kupujących. Platforma wyjaśnia tę decyzję wynikami badań, gdzie nowa nazwa została oceniona jako bardziej przejrzysta. Logo ulegnie zmianie, ale same zasady działania pozostaną niezmienione – to typowy zabieg marketingowy, choć dość skuteczny.

Istotniejszą praktycznie zmianą jest obniżenie progu dla Allegro Pay. Od 18 sierpnia wystarczy wydać zaledwie złotówkę, by móc skorzystać z płatności odroczonej. To spora ulga w porównaniu z dotychczasową granicą 30 zł. Teraz nawet na drobne zakupy można wybrać tę wygodną opcję.

Tego samego dnia platforma ogranicza funkcjonalność Allegro Family. Tworzenie nowych grup rodzinnych lub wysyłanie próśb o zakupy do organizatora stanie się niemożliwe. Dzielenie się pakietem Smart! będzie dozwolone wyłącznie dla subskrypcji aktywnych przed 21 listopada 2022 roku – rozwiązanie dość kontrowersyjne dla rodzinnych budżetów.

W sierpniu Allegro aktualizuje też politykę prywatności. Reklamy platformy pojawią się dodatkowo na TikToku, rozszerzając dotychczasowy zasięg o tę popularną aplikację.

Większa elastyczność i zmiany dla firm

We wrześniu użytkownicy zyskają więcej swobody w odbiorze paczek. Od 17 września testowo rusza opcja przedłużenia czasu odbioru przesyłki o dobę. Na etapie pilotażu usługa będzie darmowa w wybranych punktach Allegro Delivery. To sensowny ruch, który powinien ułatwić życie zapracowanym.

Druga wrześniowa nowość dotyczy klientów biznesowych. Allegro Business przenosi się pod adres business.allegro.pl i staje się ogólnodostępne. W ofertach dla firm jako podstawowa będzie widoczna cena netto, choć platforma wyświetli również kwotę brutto wraz z stawką VAT. Zakupy na fakturę będą dostępne zarówno z kont firmowych, jak i prywatnych, z możliwością rozdzielenia tych transakcji – całkiem praktyczne rozwiązanie dla przedsiębiorców.

System kaucyjny wkracza do e-sklepu

Kolejna fala zmian nadejdzie 1 października, gdy Allegro dostosuje się do polskiego systemu kaucyjnego. Mechanizm ten, znany już w innych krajach UE, ma zachęcić do recyklingu opakowań.

Kaucje będą naliczane w dwóch stawkach: 50 groszy za butelki plastikowe i puszki oraz 1 zł za butelki szklane. Kwota doliczana przy zakupie będzie w pełni zwrotna po oddaniu nieuszkodzonego opakowania w dowolnym punkcie zbiórki – bez paragonu. Niestety, ekologia kosztuje, ale przynajmniej system jest prosty.

Warto zapamiętać, że kwota kaucji nie będzie wliczać się do sumy zakupów uprawniającej do darmowej dostawy w programie Smart!. Tak samo potraktują ją sprzedający przy własnych progach darmowego wysyłki. To dość przewidywalne, ale może rozczarować część klientów.

Równolegle Allegro zaktualizuje regulamin Allegro Finance, dodając zapisy o inicjowaniu transakcji płatniczych.

Wprowadzane modyfikacje pokazują, jak platforma balansuje między oczekiwaniami klientów a wymogami prawnymi. Obniżenie progu Allegro Pay czy elastyczność w odbiorze to odpowiedź na potrzeby użytkowników. Z kolei system kaucyjny to konieczność narzucona przepisami. Jak zwykle w takich przypadkach – niektóre zmiany to udogodnienia, inne po prostu nowa rzeczywistość, do której trzeba się przyzwyczaić.

Z dobrych informacji warto dodać, że słynna polska platforma e-commerce wzbogaciła się niedawno o Smart! Bonusy, czyli dodatkowe korzyści od partnerów platformy. To kolejny krok w rozwoju programu lojalnościowego, który ma konkurować z Amazon Prime i chińską ofensywą Temu. Piszemy o tym więcej pod powyższym linkiem.